Основательница A Little Nudge Эрика Эттин и тренер по знакомствам является поклонницей первых свиданий. Она рекомендует воспринимать их как просто знакомство с новым человеком и не ставить завышенных ожиданий. Однако эксперт выделила три признака, которые могут означать, что на свидание таки не стоит идти.

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Различные ценности

Эттин советует перед первым свиданием переписываться с человеком немного, чтобы понять самые важные вещи. Здесь говорится о ценностях. К примеру, для человека может быть важно исповедование определенной религии в своей семье, а вы на это не можете согласиться.

Такие темы вряд ли прозвучат на первом свидании, однако вы можете узнать о ценностях человека из его профиля в социальных сетях. Если вы заметите разногласия, то лучше сразу отменить это свидание, ведь человек вряд ли откажется от своих мировоззренческих убеждений.

Слишком много разговоров о сексе

Если человек еще перед свиданием пишет вам о своем предыдущем сексуальном опыте или своих сексуальных желаниях, то это не уместно для такой стадии отношений. В этом случае вам лучше отменить свидание.

Эттин привела пример своей клиентки. Женщина, назовем ее Кэрол, познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и согласилась на свидание. За несколько дней до встречи Кэрол спросила у него, почему он расстался со своей женой. Тот ответил, что был сексуально несовместим со своей женой, а Кэрол считает очень привлекательной. Кэрол испугалась комбинация таких высказываний и отменила свидание.

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Такие откровения еще перед свиданием не нормальны и могут сигнализировать, что мужчина настроен только на интимные отношения. Если вы хотите другого, то не тратьте свое время на этого человека.

Плохое высказывание о бывших

Если кто-то плохо говорит о бывшем, особенно перед первым свиданием, это может означать, что он еще не пережил этого,

– объяснила экспертка.

В общем, Эттин плохо относится к тому, когда люди отменяют свидание, однако в этих трех случаях это вполне уместно.