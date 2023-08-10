Впрочем, есть 5 действенных способов, как преодолеть все свои переживания, чтобы первая встреча прошла как можно лучше. Делимся в этой подборке.

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Одежда

Бесспорно, первое, что производит впечатление – одежда. Но подбирать образ для первого свидания стоит тот, который вам нравится.

Наша одежда многое может рассказывать о нас. Поэтому, если хотите показать свою личность – не бойтесь быть настоящим.

Одевайте то, в чем будете чувствовать себя собой / istockphoto.com

План

Первое свидание требует не только внешней подготовки. Как добраться до места встречи, чтобы быть там вовремя – не такой уж малый аспект. Пунктуальность может многое рассказать о вас и опоздания не всем нравятся.

Поэтому следует заранее обдумать все планы на день, составить соответствующий маршрут и рассчитать время. Это станет предохранителем паники "последней минуты" или марафона "добраться до пункта назначения".

Эмоции

Невероятно, но перед первым свиданием важно зарядиться положительными эмоциями! Многочисленные исследования показали, что негатив социальных медиа оказывает значительное влияние на психоэмоциональное состояние человека. Поэтому за несколько часов до свидания следует ограничить подобный контент.

Зарядитесь положительными эмоциями перед свиданиям / Shutterstck

Лучше посмотреть что-нибудь приятное и расслабляющее. Даже спокойная музыка в этом поможет.

Письмо

Если предыдущий совет не помог расслабиться и вы все еще нервничаете – напишите это на бумаге. Скажите в письменном виде о ваших ощущениях и мыслях в данный момент.

Такая механическая процедура как письмо позволит "выпустить пар" и избавиться от негативных мыслей, не несущих никакой пользы.

Медитация

Закрепить все можно медитацией. Выберите тип, который подходит именно вам. Это поможет собраться, сконцентрировать мысли и поднять настроение.

Медитация поможет настроиться на свидание / Getty Images

Воспользовавшись этими советами, вы будете идти на первое свидание гораздо увереннее. И шансы на то, что оно станет действительно удачным, значительно возрастут.