"Моя девушка – копия моей мамы": парень поразил сеть признанием о самом большом стыде

Парень по имени Джейк познакомился с замечательной девушкой Лизи. Сначала их история любви была очень счастливой. Пока Джейк не понял, что Лизи очень похожа на его маму, фактически ее копия.

Сначала Джейк считал, что Лиза – его женская версия. В то же время впоследствии понял, насколько она похожа на его маму.

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Теперь Джейк чувствует стыд

В детстве Джейк имел очень теплые отношения с мамой. В то же время впоследствии они фактически прекратили общаться. Теперь мама узнала, что больна раком. Джейк пошел ее навестить. Во время встречи он вдруг понял, что Лиза и его мама – фактически копии. Это произошло в тот момент, когда мама попросила Джейка потрогать опухоли на ее лице.

У них очень похожая форма лица и структура костей, брови, буквально все,

– признался Джейк.

Теперь Джейк почему-то чувствует стыд. Он не знает, или его история любви с Лизой – настоящая, или это какое-то следствие его травмы, связанной с мамой. Джейк не знает, вообще будет ли честно продолжать отношения.

В то же время люди в сети пытаются его успокоить. Они отмечают, что причиной любви необязательно должно быть сходство с мамой. Стоит учитывать еще и характер Лизы, который мог буквально очаровать Джейка.