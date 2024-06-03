Спершу Джейк вважав, що Ліза – його жіноча версія. Водночас згодом збагнув, наскільки вона схожа на його маму.

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Тепер Джейк відчуває сором

У дитинстві Джейк мав дуже теплі стосунки з мамою. Водночас згодом вони фактично припинили спілкуватися. Тепер мама дізналася, що хвора на рак. Джейк пішов її навідати. Під час зустрічі він раптом зрозумів, що Ліза і його мама – фактично копії. Це сталося у той момент, коли мама попросила Джейка торкнутися пухлин на її обличчі.

У них дуже схожа форма обличчя і структура кісток, брови, буквально все,

– зізнався Джейк.

Тепер Джейк чомусь відчуває сором. Він не знає, чи його історія кохання з Лізою – справжня, чи це якийсь наслідок його травми, пов'язаної з мамою. Джейк вважає, чи взагалі буде чесно продовжувати стосунки.

Водночас люди у мережі намагаються його заспокоїти. Вони зауважують, що причиною кохання не обов'язково має бути схожість з мамою. Варто враховувати ще й характер Лізи, який міг буквально причарувати Джейка.