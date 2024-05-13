Пара занялась сексом на борту самолета: как отреагировали очевидцы

На борту самолета British Airways пару захватила настолько сильная страсть, что влюбленные не удержались и занялись сексом на глазах у шокированных очевидцев. Стоит заметить, что пара пыталась прикрыться шарфом. Однако ситуацию это не спасло.

Фарра – пассажирка, которая летела на борту этого же самолета – поделилась деталями. Она рассказала, что влюбленных совершенно не смущало даже то, что их могли увидеть дети. Женщина ласкала мужчину на протяжении 20 минут. За это время самолет летел из Лондона в Дублин. Пара пыталась прикрыться шарфиком, однако всем все равно было очевидно, что происходит.

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Они просто продолжали, что просто шокировало, потому что на борту самолета были дети. Когда им сказали отстегнуть ремни безопасности, было очень очевидно, что он застегивает ширинку. Это было просто отвратительно, если честно,

– заявила Фарра.

Пользователи сети разделили возмущение девушки. Они отметили: интимные эксперименты пары могут проводить до тех пор, пока это не нарушает границ других посторонних людей.

Как отреагировали в British Airways

В British Airways уже отреагировали на инцидент. Представитель авиакомпании рассказал, что экипажу самолета не сообщили о том, что происходило. Если бы информация дошла до членов экипажа, они непременно вмешались бы.