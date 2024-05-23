Любовь на склоне лет: пара в возрасте за 80 лет поженилась благодаря переписке – милые фото

Фред и Джен Ленц никогда не думали, что встретятся и влюбятся. Оба прожили долгую жизнь и были в браке с другими людьми более 60 лет. Но когда их партнеры умерли, судьба свела мужчину и женщину вместе.

Пару объединило общее увлечение

Джен и Фред обожают писать в газетах о текущих событиях. Как-то 89-летний мужчина прочитал письмо 80-летней Джен и решил на него ответить. Так между пожилыми людьми началась переписка, а Фред даже прислал новой знакомой свое фото с внуком.

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В августе прошлого года Фред пригласил Джен в бар на празднование своего 89-летия. Женщина была ошеломлена и сначала растерялась – она много лет не ходила в бары.

Я никогда раньше этого не делала. Мой муж умер около 3,5 лет назад. У меня никогда не было мысли о том, что я буду интересна другому мужчине. Я жила в частном доме и среди моих соседей было много пожилых людей. Я думала, что просто буду сидеть здесь и ждать, пока умру, как и все остальные,

– призналась женщина.

Джен решила выйти из своей зоны комфорта и таки приехала к Фреду. Им было очень интересно вместе и уже скоро мужчина и женщина начали вместе путешествовать. Они посещали различные соборы, поскольку увлечение ими – это то, что соединило пару.

Джен рассказала, что однажды она уснула в автомобиле и Фред остановился, чтобы накрыть ее курткой. Этот милый поступок очень поразил женщину.



В день свадьбы влюбленные имели непревзойденный вид / Фото Lenses Upon Lenz Photography Inc.

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Свадьба на 280 человек

На Рождество пара объявила родным, что планирует пожениться. Сначала мужчина и женщина не сошлись во взглядах на празднование. Фред хотел пригласить много гостей, а Джен предпочитала отпраздновать скромно. Однако скромно не получилось – у Фреда и Джен на двоих 15 детей и много внуков, поэтому на свадьбу пригласили 280 членов семьи. Организацией полностью занималось молодое поколение.

Когда ты влюбляешься в красивую женщину, больше ничего не имеет значения,

– сказал Фред.



Летняя пара устроила масштабное празднование / Фото Lenses Upon Lenz Photography Inc.

Супруги невероятно счастливы быть вместе. Фред и Джен даже не мечтали о том, что снова поженятся, ведь болезненно пережили потери первых партнеров. Мистер и миссис Ленц планируют прожить вместе еще не менее 10 лет.