Пожилая пара нашла потерянное кольцо и придумала способ, как разыскать владелицу

Арвид и Марлоус из Флориды случайно нашли потерянное обручальное кольцо. Пара прожила в браке уже 60 лет, поэтому мечтала найти владельца кольца и вернуть особую вещь. К счастью, настойчивым пожилым людям удалось это сделать.

Несколько часов – и кольцо у владелицы

Обручальное кольцо лежало в куче листьев на парковке, когда Марлоус заметил его блеск. Он поднял серебряный предмет и положил в автомобиль.

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Мужчина подумал, что это сережка, и когда дома рассмотрел найденный предмет, то понял, что это обручальное кольцо. Супруги заметили, что на внутренней стороне кольца была гравировка. Поэтому они решили зацепиться за это.

Арвид и Марлоус только недавно отпраздновали 60 годовщину свадьбы, они очень сочувствовали паре, которая потеряла кольцо. Влюбленные ставили себя на место тех людей и хотели, чтобы кто-то вернул им реликвию. Поэтому пара решила сделать объявление в местной газете.

Публикацию сразу увидела Эди Келли. Женщина несколько секунд всматривалась в фотографию кольца прежде чем точно осознала – это ее кольцо, которое она потеряла месяц назад. Эди уже и не мечтала, что за столько времени вернет кольцо. Окрыленная женщина позвонила в редакцию. Журналисты попросили ее сказать, какие именно слова выгравированы на кольце, чтобы подтвердить, что кольцо действительно ее.

Вот так всего через несколько часов после публикации кольцо уже было у владелицы. Теперь Эди вместе с мужем планируют пригласить Арвид и Марлоуса на ужин, чтобы поблагодарить за их поступок.