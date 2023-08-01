Отношения на расстоянии: почему они не работают

Отношения на расстоянии – звучит интересно и романтично, но только для фильмов. В жизни нет сценария и ничто не может заменить физическое присутствие партнера. По некоторым исследованиям, 40% отношений на расстоянии заканчиваются разрывом.

24 Канал собрал несколько основных причин неудач в отношениях на расстоянии. Зная их, вы можете оценить свои перспективы и не допускать подобных ошибок, где третий лишний – километры.

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ТОП-5 самых распространенных проблем

Отсутствие прогресса и плана ставит крест в отношениях на расстоянии. Такие результаты показал один опрос и, как оказалось, это одна из главных проблем. Подсознательно партнеры хотят понимать, что будет завтра или через месяц. А границы и километры препятствуют построению общих планов.

Расстояние не дает строить общие планы / Фото из открытых источников

Разные города формируют и другие жизни партнеров: их привычки, круг друзей Разница в ритмах и способах времяпрепровождения может привести к тому, что партнеры просто перестанут находиться "на одной волне". Таким образом, теряется любопытство друг к другу и уже нет желания дальше работать над отношениями.

Чтобы решить эти проблемы, некоторые из пар ставят себе за правило видеться хотя бы несколько раз в месяц. Но здесь может помешать финансовый вопрос. Частые поездки отбирают не только время, но и деньги, что автоматически уменьшает количество свиданий.

Одна из проблем в отношениях на расстоянии – недостаточное количество общения / Freepik

Как следствие предыдущей проблеме – отсутствие достаточного количества общения и сопереживания. Казалось бы, проблемы не приносят ничего добро парам, но их совместное решение может укрепить отношения. Полноценно быть в курсе переживаний своего партнера на расстоянии очень сложно. Здесь подставить свое плечо помощи может тот, кто рядом и это вызывает надуманные подозрения о других связях.

Подозрение в измене может поставить точку в отношениях на расстоянии / Фото из открытых источников

В конце концов, секс является важной составляющей. В отношениях важна не только эмоциональная, но и физическая близость. Километры препятствуют возможности удовлетворить свои потребности и таким образом пары чувствуют себя еще более разобщенными.

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