Была категорически против Кейт: СМИ раскрыли данные об отношениях королевы Камиллы и принца Уильяма

Королевский эксперт Кристофер Андерсен рассказал поклонникам королевской семьи неизвестные ранее факты об отношениях королевы Камиллы и принца Уильяма. Неожиданно выяснилось, что она была категорически против его отношений с Кейт Миддлтон.

Камилла и Уильям впервые встретились, когда будущему принцу Уэльскому было всего 17. Встреча состоялась в Кларенс-хаусе в выходные, и после нее Камилла просила джин с тоником.

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В течение первых лет отношения Уильяма и Камиллы были очень натянутыми. В частности, принц не мог простить ей роман с его отцом во время его брака с принцессой Дианой.

Уильям и Гарри всегда не доверяли Камилле и чувствовали на нее обиду из-за своей преданности своей матери. Им никогда не было комфортно открываться ей по-настоящему,

– пишет Андерсен.

В то же время впоследствии Уильям смог примириться с Камиллой. Принцу нравится то, каким рядом с ней стал король Чарльз.

Камилла была против Кейт

Сейчас Камилла и Кейт Миддлтон – замечательный тандем. Однако, по словам Андерсена, сначала будущая королева была категорически против Кейт. Она считала ее недостаточно аристократкой. Очень странно, учитывая, что в свое время Чарльзу не разрешили жениться на Камилле именно из-за этого.



Кейт и Уильям – любимая пара миллионов / Getty images

По мнению Камиллы, Кейт была "не из их класса". В то же время она "всегда немного боялась принца Уильяма", чтобы как-то препятствовать этим отношениям.

К счастью, с течением времени отношения между Кейт и Камиллой потеплели.