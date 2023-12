Не любовь, а страх одиночества: 5 "тревожных колокольчиков" по поводу твоих отношений

Быть влюбленной – одно из самых лучших ощущений в мире. В то же время, к сожалению, бывает так, что оставаться с партнером – выбор не чувств, а страха одиночества.

В ромкомах нам часто показывают главную героиню, которая чувствует себя совершенно несчастной без загадочного мистера Х. И пока Бриджит Джонс на экране засыпает после бокала вина под All By Myself, тысячи зрительниц боятся пойти по ее пути.

5 признаков, что твоими отношениями руководит не любовь, а страх

Постоянно представляешь себя с кем-нибудь другим. Это происходит, когда партнер не удовлетворяет твои эмоциональные потребности.

Это происходит, когда партнер не удовлетворяет твои эмоциональные потребности. Испытываешь недостаточный уровень эмоциональной связи. Тебе хочется обсуждать с партнером только обыденные вещи. К примеру, что купить на ужин или кто завезет машину на мойку. Без сомнения, это важно. Однако еще важнее – делиться мечтами, желаниями, страхами.

Тебе хочется обсуждать с партнером только обыденные вещи. К примеру, что купить на ужин или кто завезет машину на мойку. Без сомнения, это важно. Однако еще важнее – делиться мечтами, желаниями, страхами. Тебя мучает постоянное волнение. Отношения – будто повербанк подзаряжают тебя тревожными мыслями. В то же время и перспектива остаться одинокой пугает сильнее самого ужасного ночного кошмара.

Отношения – будто повербанк подзаряжают тебя тревожными мыслями. В то же время и перспектива остаться одинокой пугает сильнее самого ужасного ночного кошмара. Партнера нет в твоих мыслях о будущем. С ним не хочется разделить выходные, отпуск, жизнь. А мысль о том, что и через двадцать лет вы проснетесь вместе, кажется абсурдной.

С ним не хочется разделить выходные, отпуск, жизнь. А мысль о том, что и через двадцать лет вы проснетесь вместе, кажется абсурдной. Вы не узнаете друг друга в отношениях. Ты не сможешь ответить, какой любимый фильм у твоего партнера. Боялся ли он теиноты в детстве. Какова его главная мечта.

Если ты собрала все 5 "плюсов", пора переосмыслить свои отношения. И непременно пригласи на свидание… себя. Ибо когда влюбишься в себя, страх одиночества подумает: "да ну, я убегаю".