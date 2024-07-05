Ретроградный Меркурий и гороскоп: 12 самых странных причин, по которым люди отменяли свадьбы

Свадьба – это один из самых важных дней в жизни каждого человека. К выбору будущего партнера нужно подходить очень серьезно, поэтому не редко такое случается, что за несколько дней до бракосочетания пары решают все отменить.

Причин для отмены свадьбы может быть много, но в этом материале собраны самые странные и неожиданные. Люди анонимно поделились на онлайн-форуме историями из собственной жизни или жизни своих друзей или знакомых.

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Истории об отмене свадьбы

1. "Лучшая подруга детства отменила свою свадьбу из-за ретроградного Меркурия в запланированную дату. Сказала, что в ее жизни не может быть такого негатива".

2. "За неделю до свадьбы мой друг понял, что он гей. Сейчас он женат на мужчине. Мне кажется, что еще со времен школы все, кроме него самого, знали, что он гей. Это очень круто, что он это понял. Сейчас он очень счастлив. Женщина, на которой он должен был жениться, приходила к нему на свадьбу, а он – к ней".

3. "Сестра-близняшка моей бабушки вышла замуж в запланированную дату, но сменила жениха! Ее любимого считали погибшим на войне, но он странным образом появился более чем через год (за две недели до того, как она должна была выйти замуж за другого мужчину). Моей бабушке, которая была свидетельницей на свадьбе, пришлось стоять на лестнице церкви и отгонять гостей первого жениха".

4. "Женщина в моем маленьком городке отменила свою свадьбу, потому что хотела, чтобы она состоялась на улице возле кустов сирени, которые в том году поздно цвели. За день до свадьбы у нее случилось расстройство. После того ее жених отменил помолвку"

5. "Невеста сбежала с отцом жениха".



Свадьбу отменили, потому что невеста выбрала отца жениха / Фото Luiz Woellner Fotografia, Pexels

6. "Подруга моей матери отменила свою свадьбу за несколько дней до события. Она пошла в церковь, чтобы помолиться за успешный брак. Пока она молилась, облако закрыло солнце, заставив церковь немного потемнеть. Она восприняла это как знак от Бога, что брак будет ложным, а потому отменила его".

7. "Жених узнал, что его невеста имела тайную вторую семью с другим партнером и детьми в другом городе. Он узнал об этом всего за несколько дней до свадьбы".

8. "Свадьбу отменили, потому что жених был католиком, а невеста – протестанткой. Они решили провести две церемонии, одну в ее церкви, а другую – в его. Однако они не смогли договориться, какая из них будет первой. Вероятно, отмена свадьбы была правильным решением. Если они даже не смогли пойти на компромисс относительно свадьбы, то страшно подумать, какие трудности у них возникли, когда бы к этому присоединились дети".

9. "Друг моего друга был помолвлен, но отменил свадьбу, когда гадалка сказала невесте, что пара была братом и сестрой в прошлой жизни".



Свадьбу отменили из-за слов гадалки / Фото RDNE Stock project, Pexels

10. "Невеста покинула моего друга накануне свадьбы, потому что ее знакомый сказал, что они не подходят друг другу по гороскопам".

11. "Мой двоюродный брат отменил свадьбу за 3 дня до даты, потому что они с невестой не могли договориться, брать двойную фамилию, или его"

12. "По дороге в церковь жених беззаботно сказал мне, что если я "растолстею" после свадьбы, он бросит меня и больше никогда со мной не будет связываться. Я попросила его остановиться, вышла из машины и пошла к маме, которой объяснила ситуацию. Потом отменила свадьбу и заблокировала его".

На самом деле иногда лучше отменить свадьбу, чем потом жалеть, что женились не на том человеке. Если вы сомневаетесь в своем выборе партнера, то не спешите с узакониванием отношений.