Часто люди отказываются от своих потребностей в пользу партнера и, в конце концов, теряют себя. Психотерапевт Тася Осадча отмечает, что в норме слияния должно меняться на другую стадию, когда человек понимает, что есть партнер, он хорош, но есть и я. И каждый из нас – цельные личности, у нас есть что-то уникальное.

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Да, сначала люди стараются быть постоянно вместе, со временем между ними может возникнуть даже определенная дистанция. И это нормально. Если мы постоянно пытаемся погрузиться в партнера – то выбираем удалиться от других людей и собственных пожеланий. Если же мы хотим к кому-то или приблизиться, то надо удалиться от партнера. Так каждая пара находит свой баланс и строит здоровые, комфортные для нее отношения.

Как отдыхать, чтобы обоим было комфортно

Главное правило – общий отдых нужно планировать. Речь идет не о далеком будущем, потому что в нашем настоящем это невозможно, а хотя бы о ближайших выходных, отпуске. Важно выбрать тот вариант, который понравится обоим.

К примеру, если вы хотите пойти в кинотеатр, но вам и партнеру нравятся разные фильмы, не обязательно отказываться от своего желания. Выберите время, когда в кинотеатре будут одновременно показывать ленты, которые вам нравятся обоим. И пойдите на сеансы по отдельности, а после окончания обменяетесь своими эмоциями. Так каждый получит положительные впечатления, вы будете радостны и счастливы. Такой компромисс еще больше объединит и сблизит с партнером.

Могу посоветовать парам технику, используемую в семейном консультировании – "супружеский контракт". Каждый из партнеров берет по два листа бумаги и расчерчивает на две половинки. Первая половинка – это "я", вторая – "мой партнер". На первом листке на одной половинке вы пишете, как сейчас у вас организованный отдых, по вашему мнению. На второй – как, по-вашему, это организовано с точки зрения партнера/партнерши. Берем второй лист. На одной половинке пишем, как бы вы хотели, чтобы это было организовано. На второй – как вы думаете, как бы хотел ваш партнер/партнер хотел/хотела, чтобы это было организовано,

– поделилась Тася Осадчая.



Влюбленная пара / Фото Canva

Такая техника позволяет увидеть, как хорошо партнеры знают друг друга. Иногда узнают совершенно неожиданные вещи, понимают, где ошибались и над чем следует поработать, что нужно обсудить.

В любом случае совместное времяпрепровождение нужно планировать, учитывая пожелания двоих. И совсем не обязательно, что все свободное время должно быть общим. В паре каждый из партнеров – отдельная личность, имеющая право на жизнь без любимого человека. Часто говорят, что противоположности притягиваются. Иногда это действительно так, ведь, имея разные увлечения, тем для новых разговоров сразу прибавляется.