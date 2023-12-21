По дороге к алтарю с отца невесты упали брюки: видео, которое разрывает тикток

Насколько тщательной бы ни была подготовка к свадьбе, от курьезов – никто не застрахован. Тогда приходится только принять ситуацию и отпустить ее.

Женщина по имени Сара Коннорс записала видео для женихов и невест. Она дала им один очень простой, но ценный совет: убедиться, что тот, кто ведет невесту к алтарю, носит подтяжки.

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Брюки упали в нескольких шагах от алтаря

Сара рассказала историю, случившуюся с ней во время свадьбы. Когда до алтаря оставалось несколько шагов, папа – 74-летний Леонард – прошептал, что что-то не так. Он признался, что чувствует, как теряет брюки. Сара посоветовала придержать их рукой.

В то же время, прежде чем Леонард успел что-то сделать, брюки упали на пол. Фотограф успел зафиксировать курьезный момент.

Как такое могло произойти

Сара заметила, что ее отец взял костюм на прокат. Леонард очень хотел на свадьбе дочери выглядеть стильно и элегантно. Однако за несколько недель до праздника он заболел и сильно похудел. В то же время никто даже представить себе не мог, какие это будут иметь последствия. Подтяжек у штанов не было.

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Леонард отличается классным чувством юмора. Однако в тот момент он от шока потерял дар речи. Сара признается: с ней все было хорошо, просто хотела убедиться, что папа хорошо себя чувствует.

Как только Леонард, улыбнувшись, подтянул штаны, зал разразился аплодисментами. Сара подняла букет невесты, показав, что все хорошо, и они с папой продолжили путь к алтарю.

Теперь это одна из любимых семейных историй.