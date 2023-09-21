Здоровый уровень конфликта: как избежать типичных ошибок во время ссоры с партнером

Все пары ссорятся, – говорят специалисты. Это обычный процесс. Самые распространенные темы, которые провоцируют спор между партнерами, – деньги, секс, дети и домашние дела.

Но в любой ссоре следует не забывать о "здоровом уровне конфликта". В результате пара должна сблизиться, а не возненавидеть друг друга. Как избежать роковых ошибок во время ссоры с партнером – рассказываем дальше.

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Ошибки во время ссоры

Обидчивые слова. В процессе спора очень сложно контролировать то, что вырывается из уст. Иногда сгоряча можно обидеть партнера. Обзывание является признаком неуважения и недопустимо в отношениях. Используйте другие слова, чтобы привлечь внимание и донести свое мнение.

Крик. Повышенный тон голоса также частый спутник ссор. Мы стараемся убедить партнера, хотим, чтобы здесь и сейчас он изменил свое мнение, но это еще больше усугубляет конфликт. Идите на прогулку, выдохните – советуют специалисты. "Охладите" головы и только потом переходите к обсуждению.

Пренебрежение диалогом. Даже в ссоре должен происходить диалог. Не перебивайте своего партнера, чтобы здесь и сейчас донести свое мнение. Сначала выслушайте и дайте рациональный, аргументированный ответ. В противном случае партнер может просто закрыться в себе из-за того, что его не хотят услышать.

Психологи даже советуют делать заметки. Попытайтесь записать вопросы или тезисы, возникающие в ходе спора. Обсудите их.

Язык тела. Скрещенные руки или подбрасывание их вверх, закатывание глаз – все это признаки неуважительной речи тела. Они могут нести отрицательные эмоции и еще больше разжигают конфликт. Идеальная позиция для серьезного разговора – сидеть на стульях друг перед другом, обе ноги держать на земле, а руки – положить на бедра. Перед этим попробуйте немного успокоиться.

Погружение в себя. Одна из главных проблем споров – когда кто-то из партнеров или даже оба закрываются в себе. Вместо того чтобы проговорить режущие моменты, накапливают их внутри и откладывают разговор на день-два, а то и больше. Говорите обо всем сразу. Выясняйте собственную позицию и позицию партнера, ищите компромисс, чтобы молчание не поставило точку в отношениях.

Прошлые проблемы. Обсуждая проблему здесь и сейчас, в процессе возникает желание вспомнить прошлое. Это в первую очередь говорит о непроработанности предварительных споров. Не тяните прошлые оскорбления – решайте их сразу. Не поднимайте несколько тем одновременно. Сначала разберитесь с хоть одной проблемой и найдите приемлемое решение для обоих.