Онкобольной жених, уже не веривший в выздоровление, женился на любимой: это его спасло

Зак и Мэдди – вместе со школы. Влюбленные жили своей идеальной жизнью, пока болезнь не разрушила их сказку. Заку поставили диагноз – агрессивная форма рака крови. Это была уже 4 стадия.

Парень немедленно приступил к интенсивному лечению и вышел в ремиссию. Во время путешествия он сделал предложение Медди. Девушка ответила: "да".

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Состояние Зака внезапно ухудшилось – надежды почти не оставалось

В то же время, уже через несколько месяцев самочувствие Зака стремительно ухудшилось. Парня фактически парализовало. Врачи обнаружили в мозгу Зака опухоль. За месяц до свадьбы он снова начал сложный путь лечения. Медди все время оставалась рядом.

Однажды Заку стало настолько плохо, что показалось, что жить ему остается лишь несколько дней. Парень чувствовал, что очень устал и готов сдаться. Влюбленные решили пожениться здесь и сейчас. Свадьбу организовали за 48 часов.

Мы просто подумали: если это последнее, что мы можем сделать вместе, то хотя бы это будет что-то положительное,

– призналась Мэдди.

Свадьба вернула в глаза Зака свет

Медди рассказала, что свадьба вернула свет в глаза Зака. Девушка сказала самое заветное "да" в больничной палате в окружении медперсонала. В то же время она признается, что чувствовала себя счастливой. Никакого одиночества. Только поддержка и любовь. Рак не смог отнять у влюбленных этот миг.

Когда Зак увидел, как Медди идет по нему по больничному коридору, он решил, что, несмотря ни на что, продолжит борьбу.

"Она была такой красивой", – рассказал парень.



Свадьба Зака и Медди в больнице / Mirror

После свадьбы Зак начал еще один курс химиотерапии. Он прошел через тяжелый этап жизни. В частности, трансплантация костного мозга. Медди держала любимого за руку и повторяла, что однажды они вернут свою идеальную жизнь. Спойлер – сейчас уже муж и жена работают над этим.

Заку удалось выйти в ремиссию. Он даже смог вернуться к работе, а еще они с Мэдди провели вместе отпуск. Влюбленные уверены: они обязательно повторят свои свадебные клятвы. На этот раз – уже не в больнице. И свадебный торт и первый танец обязательно будут.