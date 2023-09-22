"Немножко даже преследовала", – Цыбульская откровенно призналась, имела ли отношения с девушкой

Украинская певица Оля Цыбульская рассказала интересные истории своей личной жизни. В частности, звезда вспомнила об отношениях с женщинами.

В рамках проекта "Чат девушек" Цыбульская вспомнила, что в ее студенческие годы одна девушка, которая училась с ней в одном университете и была старше, вроде бы хотела встречаться. Звезда призналась, что она даже преследовала ее.

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Оля Цыбульская откровенно призналась, имела ли роман с девушкой

Оля заметила, что девочка довольно агрессивно вела себя. "То есть это не были такие ухаживания ребят, когда они боятся написать. Она встречала меня с работы, она писала мне много сообщений. Она говорила, что если я не приду на встречу, то она меня все равно найдет. Немножко даже преследовала", – поделилась певица.

Впрочем, Оля согласилась на встречу и объяснила своей поклоннице, что у них ничего не получится.

Мы побеседовали, мы встретились. Я объяснила, что у нас ничего не может получиться. Мы не нравимся друг другу,

– сказала Оля.

Оля Цыбульская / Фото из инстаграма звезды

Кроме того, певица поделилась тем, что иногда к ней обращаются священники. Они посылают религиозные поздравления и подарки.

"Во взрослой жизни меня облепили мужчины. Мне батюшки, кстати, пишут в директ, священники. Когда ты 30+ девочка, тебе пишут парни, для которых ты милфа, которым там 18, они такие: "Вы очень секси". Мне очень очень приятно. Или святые отцы пишут. У меня есть два святых отца, которые постоянно меня поздравляют со всеми религиозными праздниками, присылающими мне картины, цветочки, фото своего сада, или восход солнца. Я это очень ценю и меня это греет", – рассказала она.

Напомним, что Оля Цыбульская - жена предпринимателя и эксдепутата Радивиловского городского совета Сергея Грисюка, и они вместе уже девять лет.