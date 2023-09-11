"Принес обручальное кольцо от бывшей жены": Ольга Сумская рассказала всю правду о браке с Борисюком

Ольга Сумская всегда искренняя со своими фанатами. На днях она вспомнила о супружеской жизни с Виталием Борисюком, в частности, как муж принес обручальное кольцо от бывшей жены на их свадьбу.

Во время съемок проекта Владимира Остапчука "Мек-спрашивайте", звезда впервые открыто рассказала о своем опыте брака с Борисюком и раскрыла некоторые интересные детали из своей личной жизни.

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Ольга Сумская о браке с Борисюком

Однако свадебная история звезды была далека от сказки. Оказывается, у нее даже не было главного символа этого праздника – кольца. Знаменитостям пришлось взять кольца из их прежних браков.

Более того, мы взяли кольца от прошлых наших браков. Это был ужас. Я думаю, что этот случай еще никто не повторил. Вот этого никогда не делайте. Это было время тотального дефицита. И потом был такой момент, что мы ссорились и мы даже были на развилке, или вообще оформлять эти отношения, и я поняла, что это те кольца, от которых надо избавиться и купить новые,

– вспомнила актриса.

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Также не было свадебного платья звезды. Белый наряд она взяла из театра, в котором она работала. А еще звезда рассказала, что сама сделала предложение Виталию.

Да, Сумская призналась, что сама предложила Борисюку жениться. Я сделала самое предложение своему мужу. Когда мы прожили уже 6 лет в гражданском браке, я просто сказала: "Ну надо как-то оформить эти отношения",

– сказала звезда.

Сейчас Ольга Сумская счастливо замужем уже 27 лет и наслаждается семейной жизнью.

Ольга Сумская о свадьбе с Виталием Борисюком: смотрите видео