Нет уверенности, что эти отношения выдержат, – Ольга Мартыновская откровенно о личном

Ольга Мартыновская заинтриговала поклонников заявлением о личной жизни. Звезда "МастерШефа" заявила, что они с партнером сейчас находятся в процессе построения отношений.

Мартыновская отметила, что этот этап длится уже достаточно долго. Все потому, что с возрастом люди становятся суперсформированными и уже точно знают, чего хотят и не хотят для себя. Гибкость уже исчезает.

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Звезда "МастерШефа" отметила, что за годы очень привыкла к жизни ярой холостячки. Теперь ей трудно распределить время между работой, собой, ребенком, сном, любимым человеком.

Звезда "МастерШефа" отметила: раньше она думала, что когда сильно влюбляешься в человека, отношения органично вливаются в ритм жизни. Однако когда он уже очень четко обустроен, становится сложно. Тем более, что Мартыновская не умеет отдыхать. Именно это придает сложностей.

Он – намного взрослее. Он уже поделал свои работы, вырастил детей. Он готов кайфовать от отношений. А я – на этапе рабочей лошадки, которая пытается что-то догнать. Поэтому отношения до сих пор строятся. Нет абсолютной уверенности, что эти отношения выдержат режим,

– отметила Мартыновская.

Она подчеркнула, что пока не может оставить свои обязанности. Еще есть важные цели, которые нужно реализовать. "Ломать себя" Ольга не собирается.