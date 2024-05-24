Дважды был женат: как Олег Скрипка бросил француженку и женился на украинке

Украинский музыкант Олег Скрипка 24 мая празднует юбилей – ему исполнилось 60 лет. Уже 27 лет его сердце принадлежит жене Наталье Сидь, но мало кто знает, что этот брак для певца – второй. Когда-то он клялся в вечной любви француженке.

Скрипка не часто говорит о личной жизни. Что известно об истории любви музыканта – рассказывает Love24.

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Французская жена не подошла украинцу

В начале 90-х годов группа Скрипки "Вопли Видоплясова" поехала во Францию на программу культурного обмена. Музыканты провели 5 лет путешествуя по новой стране и давая концерты. На одной из вечеринок в Париже артист познакомился с танцовщицей кабаре француженкой Мари Рибо.

Общение между ними завязалось, поскольку Мари была единственной девушкой в окружении Скрипки, которая говорила на английском. Музыкант быстро влюбился в нее, и сделал предложение руки и сердца. Свадьбу организовали скромную, а невеста даже не надевала белое платье. Некоторые предполагал, что брак был фиктивный. Мол, чтобы Скрипка получил визу и мог свободно передвигаться по Франции. Однако сам музыкант уверял, что по-настоящему любил Мари.

Мне было интересно ее обо всем расспросить. Мы говорили, говорили... А потом наше общение перешло в любовь. Для меня всегда была важна личность, а Мари действительно была очень интересным человеком,

– рассказывал Скрипка.

Интернациональный брак просуществовал 7 лет. Менталитеты Олега и Мари очень отличались, им было все труднее и труднее находить общий язык. Например, музыкант хотел, чтобы жена готовила ему еду, а француженка отказывалась хозяйничать на кухне. Скрипка решил бросить жену и вернулся в Украину.



"Вопли Видоплясова" во время гастролей во Франции / Фото из соцсетей

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Идеальная жена – украинка

На Родине музыкант познакомился с полной противоположностью первой жены – актрисой Натальей Сидь. Скрипка влюбился в воспитанную и спокойную девушку, и в 1997 году они поженились.



Олег Скрипка с женой и детьми / Фото из инстаграма музыканта

Наталья подарила любимому двух дочерей и двух сыновей. Она не любит шумные вечеринки и публичные мероприятия, поэтому никогда не сопровождает на них мужа. Женщине больше по душе домашний покой и воспитание детей, ее редко можно увидеть с музыкантом.