Скрипка не часто говорить про особисте життя. Що відомо про історії кохання музиканта – розповідає Love24.

Читайте також Ввела у моду білу весільну сукню: як королева Вікторія знайшла кохання й втратила його

Французька дружина не підійшла українцю

На початку 90-х років гурт Скрипки "Воплі Відоплясова" поїхав у Францію на програму культурного обміну. Музиканти провели 5 років подорожуючи новою країною й даючи концерти. На одній з вечірок у Парижі артист познайомився з танцівницею кабаре француженкою Марі Рібо.

Спілкування між ними зав'язалося, оскільки Марі була єдиною дівчиною в оточені Скрипки, яка говорила англійською. Музикант швидко закохався у неї та освідчився. Весілля організували скромне, а наречена навіть не одягала білу сукню. Дехто припускав, що шлюб був фіктивний. Мовляв, аби Скрипка отримав візу й міг вільно пересуватися Францією. Однак сам музикант запевняв, що по-справжньому кохав Марі.

Мені було цікаво її про все розпитати. Ми говорили, говорили… А потім наше спілкування перейшло в любов. Для мене завжди була важлива особистість, а Марі дійсно була дуже цікавою людиною,

– розповідав Скрипка.

Інтернаціональний шлюб проіснував 7 років. Менталітети Олега і Марі дуже відрізнялися, їм було все важче і важче знаходити спільну мову. Наприклад, музикант хотів, щоб дружина готувала йому їжу, а француженка відмовлялася господарювати на кухні. Скрипка вирішив покинути дружину й повернувся в Україну.



"Воплі Відоплясова" під час гастролей у Франції / Фото з соцмереж

Цікаво Залишається вірним покійній дружині: діти Джона Траволти хочуть, щоб батько закохався

Ідеальна дружина – українка

На Батьківщині музикант познайомився з повною протилежністю першої дружини – акторкою Наталією Сидь. Скрипка закохався у виховану та спокійну дівчину й у 1997 році вони одружилися.



Олег Скрипка з дружиною і дітьми / Фото з інстаграму музиканта

Наталя подарувала коханому двох доньок і двох синів. Вона не любить гучні вечірки та публічні заходи, то ж ніколи не супроводжує на них чоловіка. Жінці більше до душі домашній спокій і виховання дітей, її рідко можна побачити з музикантом.