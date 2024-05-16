Олегу Псюку из KALUSH – 30 лет: кому принадлежит сердце популярного рэпера

Фронтмен групп KALUSH и Kalush Orchestra Олег Псюк 16 мая празднует свой 30-й день рождения. В жизни рэпера были не одни отношения: он пережил тяжелое расставание, а потом долго искал настоящую любовь.

Наибольшую популярность Псюк получил после победы Kalush Orchestra на Евровидении в 2022 году. Кто его поддерживал и был рядом – пишет Love24.

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"Не забуду": кому Псюк посвятил щемящую песню

В начале 2020 года Олег пережил сложное расставание с Анастасией Луневой. Девушка была важной частью жизни рэпера, поэтому забыть ее оказалось сложно. Пара пережила много счастливых и страстных мгновений. Чтобы побыть вместе с любимой, Псюк даже лез по решеткам окон, чтобы попасть в ее комнату в общежитии. Влюбленные могли часами говорить обо всем на свете.

Ты единственная моя девчонка, с которой я не припоминаю никаких негативных моментов. Наверное, поэтому ты единственная, кому я написал такую песню. Хоть мы сейчас и живем в разных городах, и никогда больше не будем вместе, ты мне никогда не будешь чужим человеком. Я буду помогать тебе чем смогу,

– написал Псюк в письме к бывшей.

Анастасия была для Олега не только любимой, но и лучшим другом. Она давала парню советы, к которым он всегда прислушивался. В 2017 году девушка даже помогла Псюку выйти из депрессии.

Кстати, в песне Олег называет бывшую "сильнейшей ломкой". Почему влюбленные разошлись – неизвестно, но ясно одно – сердце рэпера было разбито.

Песня "Не забуду", которую Псюк написал о бывшей возлюбленной: смотрите клип

В попытках забыться Олег начал встречаться с разными девушками, но такие чувства, как были к Насте, у парня больше не возникали.

Без прикола, у меня были отношения продолжительностью от одной ночи до трех недель, а все одна и та же история. Я реально искал ту, в которую могу влюбиться, а мне снова попадались девушки, от которых я мог взять только одно,

– рассказывал рэпер.

Олег отчаялся и думал, что больше никогда не влюбится, но после года неудачных поисков он таки встретил ту, что пленила его сердце.

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Девушка, которая вдохновляет рэпера

1 марта 2021 года Псюк познакомился с Александрой Белобров. Кстати, девушка первая написала исполнителю. Она увидела в инстаграме Олега, что он приехал в Буковель, и предложила встретиться, потому что также там отдыхала вместе с родителями. Однако рэпер отписал девушке только через 2 дня. Александра и Олег договорились встретиться в Киеве, но встреча несколько раз переносилась и девушка думала, что она уже не состоится.

Я должна была уже ехать домой, но мой автобус задержали, и я осталась дольше. В тот день мы и встретились, в первый день весны,

– рассказала Белобров в интервью ТСН.

Девушка была поражена, ведь сначала вообще не думала, что Олег ей напишет. Уже через несколько недель после знакомства исполнитель повез любимую в Калуш, чтобы познакомить с родными. Саша называет себя самой большой фанаткой Олега, какое-то время она работала коммерческим менеджером группы.



Олег Псюк с мамой и любимой / Фото kalush.official

Белобров сопровождает любимого на концертах и была рядом во время выступления Kalush Orchestra на Евровидении. Сейчас влюбленные живут вместе и чувствуют себя по-настоящему счастливыми. На вопрос журналистов о том, планирует ли пара свадьбу, Олег ответил: "Личная жизнь – на то и личная, чтобы планировать ее вдвоем".

Александра нежно поздравила любимого с юбилеем и назвала его "самым продуктивным человеком из всех". Она заверила, что будет делать все, чтобы Олег был счастлив и пожелала ему исполнения желаний. Мы также присоединяемся к поздравлениям и желаем имениннику творческого вдохновения и новых свершений.