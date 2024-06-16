Он –прекрасен, – как Оксана Муха после развода встретила новую любовь

Оксана Муха пережила развод, однако осталась с бывшим мужем хорошими друзьями. И хотя певица хранит личную жизнь в тайне, пока известно, что она уже встретила новую любовь.

Оксана Муха 16 июня празднует свой день рождения. Фантастической украинской певице исполнилось 43 года. По этому случаю Love 24 рассказывает, что известно о ее личной жизни.

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"Не все пропало, а перевернутая страница"

Муха редко делится деталями личной жизни. Она убеждена, что счастье любит тишину. Однако некоторые факты поклонники все-таки знают.



Первый брак певицы с мужчиной по имени Богдан завершился разводом. У экс-супругов есть сын. Долгое время Муха никак не комментировала развод. Однако спустя много лет поняла: ее опыт может помочь другим пережить свои болезненные моменты.

Это было для меня табу! Но в последнее время я поняла, как много у людей есть проблем. Возможно, мой пример... Это кому-то поможет. Кого-то очень обнадежит! Я очень хочу, чтобы люди понимали, что нет понятия – все пропало! Есть понятие – перевернуть страницу. И начать делать что-то иначе,

– подчеркнула Муха.

Развод она проработала с психологом. Муха призналась, что это было для нее тяжелым морально, однако это был лучший выход, ведь чувства уже перегорели. Однако с бывшим мужем Муха сохранила очень теплые дружеские отношения.

"Счастье любит тишину"

Впоследствии Муха призналась, что уже встретила новую любовь. Избранником певицы стал художник со Львова. Он долгое время работал в Германии, однако впоследствии вернулся в Украину.

Он очень самодостаточный. Он нравится мне, как личность. Интересное его мышление, восприятие мира. У нас есть много общего в человечности. Он прекрасен. Но счастье любит тишину,

– признавалась певица.

Известно, что в отношениях пара не допускала спешки. Влюбленные хотели провести как можно больше времени вместе и лучше узнать друг друга.