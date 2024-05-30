"У меня были лучшие мужья": две истории любви Оксаны Билозир, которая сегодня празднует

Украинская певица Оксана Билозир в четверг, 30 мая, празднует День рождения. Звезде исполняется 67 лет. Сейчас в ее жизни было две яркие истории любви: два брака.

Хотя оба брака завершились разводом, Билозир не скрывает, что была счастливой. Love 24 рассказывает, что известно о личной жизни певицы.

Обратите внимание Разъединенные войной: история любви Маши Ефросининой и Тимура Хромаева

У меня были лучшие мужчины, и первый, и второй. Я и первого, и второго мужа безумно любила. Они для меня остались светом в моей жизни, которую я прожила,

– призналась Билозир.

Игоря Билозира пленили ее глаза

Первым мужем певицы стал композитор Игорь Билозир. Судьба свела их в студенческие годы и выбрала в качестве места знакомства общежитскую кухню. В тот день у Игоря было очень плохое настроение. Все потому, что его дипломную работу – рок-оперу "Стена" – не допустили к защите. Казалось, что жизнь – совсем плохая.

Однако в печали Игорь был лишь до тех пор, пока не увидел юную и очаровательную Оксану. Впоследствии он вспоминал, что его пленили глаза девушки: большие и очень синие. Эта встреча стала началом прекрасной истории любви и, одновременно стартом больших карьер. Вместе Игорь и Оксана работали над развитием легендарного ВИА "Ватра".



Оксана и Игорь Билозиры / Фото из сети

У супругов родился сын Андрей. Однако счастье было недолгим. Уже вскоре Оксана подала на развод. О его причинах она не слишком любит рассказывать. Однако призналась, что сохранила в сердце тепло к бывшему мужу.

Игоря Билозира убили. В кафе "Цисарский кофе" его смертельно избили фанаты российского шансона из-за украинских песен. Композитор отошел к вечности 28 мая.

Брак с Романом Недзельским длился 33 года

В браке со вторым мужем – Романом Недзельским – Оксана находилась 33 года. Сейчас мужчина защищает Украину с оружием в руках. Развод супругов стал для поклонников, как гром среди ясного неба. В то же время Оксана рассказала, что они с мужем не жили вместе последние 10 лет. Певица подчеркнула, что считает это неправильным.

Билозир отметила: развод не может быть приятным. В то же время у них с Романом – прекрасные отношения. Бывшего мужа Оксана называет надежным и прекрасным другом. У экс-супругов есть сын Ярослав и двое внучек.



Оксана и Роман / Фото из инстаграма певицы

Сейчас Билозир наслаждается жизнью без отношений.

"Возможно, мое сердце закрыто для тех чувств и эмоций. Может, я уже исчерпала ресурс", – призналась певица.

Она добавила, что если уж любить, то это для нее очень серьезно и очень глубоко, и надолго.