Девушка перепутала жениха и сбежала со свадьбы с другим парнем: курьезное видео

Американка Обри Дэй стала звездой тиктока после того, как рассказала свою курьезную свадебную историю. С праздника девушка сбежала с другим мужчиной. Она просто перепутала его с любимым.

Свадьба Обри Дэй была просто сказочной. Девушка была очень счастлива и с нетерпением ждала момента, когда они с любимым смогут убежать от гостей и уединиться.

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В то же время когда Обри схватила жениха за руку и побежала с ним к машине, она еще не подозревала насколько курьезным будет этот момент. Как выяснилось, женщина перепутала любимого с одним из гостей и начала убегать с ним со свадьбы.

В то время счастливый жених Брэндон танцевал с гостями под саксофон.

Мы веселились и танцевали. Думаю, это видео в какой-то мере описывает это. Нам было так весело, что я выбежала на улицу с другим человеком,

– рассказала Обри.

Девушка перепутала жениха и сбежала со свадьбы с другим: смотрите видео

Счастливая невеста бежала за руку с гостем, пока кто-то не крикнул: "подождите, вы ошиблись парнем". Обри призналась, что это была не разыгранная шутка. Она действительно ошиблась в толпе. Обри замечает: очевидно, гость решил, что это – самая смешная ошибка на свете.