Весело и романтично: забавные фразы для свадебной клятвы

Провозглашение клятв во время церемонии – это один из самых чувственных моментов свадьбы. Жених и невеста публично признаются друг другу в любви и дают нежные обещания, которых хотят придерживаться в семейной жизни.

Некоторым женихам и невестам трудно публично говорить о своих чувствах к любимому человеку, ведь на свадьбе, кроме второй половинки, будут и гости. Молодоженам хочется всех поразить своей искренностью и остроумием. Поэтому эти 12 забавных фраз точно украсят вашу клятву, пишет Brides.

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Забавные фразы для обета

1. "Я обещаю всегда замечать, когда ты пострижешься".

2. "Я обещаю тебе помогать с орфографией и говорить, когда ставить запятую, а когда – тире".

3. "Я обещаю не смотреть следующую серию сериала без тебя".

4. "Я обещаю любить тебя даже когда ты просматриваешь сотню трейлеров, чтобы выбрать фильм на вечер, но в конце концов не выбираешь ни одного".

5. "Я обещаю не вести счет... Я всегда выигрываю".

6. "Я обещаю слушать, когда ты будешь говорить со мной о спорте, пиве или о чем-то другом, а не просто смотреть в телефон и говорить: "Хм, да".

7. "Я обещаю чистить слив в ванной, хотя ты единственная из нас с длинными волосами".

8. "Я обещаю смеяться по-настоящему с каждой твоей шутки, независимо от того, насколько она глупая или плохо сказана. Я очень тебя люблю".

9. "Я обещаю не делать первый глоток твоего напитка, прежде чем дать его тебе".

10. "Я обещаю делать тебе красивые фотографии, которые будут достойны твоего инстаграма".

11. "Я обещаю стоять рядом с тобой, когда наступит зомби-апокалипсис. Если ты превратишься в зомби, я обещаю позволить тебе укусить меня, чтобы я тоже стала зомби и осталась с тобой навсегда".

12 "Я обещаю не осуждать твой плейлист, когда ты за рулем".

Немножко юмора никогда не помешает. Он поможет сделать ваш обет любимому человеку легким и индивидуальным.