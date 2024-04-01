О чем говорить на первом свидании: 10 небанальных вопросов

Первое свидание – это особое и трепетное событие. Многие люди нервничают перед ним и боятся неудобных молчаний. Поэтому, чтобы вы чувствовали себя уверенно, лучше заранее продумать темы для разговора.

Вопросы для первого свидания

Искренность и открытость – это основа успешного первого свидания. Love 24 подготовил список вопросов, которые помогут вам лучше раскрыться во время первой встречи и узнать нового человека.

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Найти тему, которая заинтересует вас обоих, очень важно. Именно так вы сможете понять, насколько ваши взгляды на жизнь совпадают и одинаковые ли у вас интересы.

Поэтому ниже есть несколько вопросов, которые помогут вам наполнить разговор интересными и основательными размышлениями:

Как ты любишь отдыхать? Что ты ценишь в людях и себе? Какой твой любимый фильм? Какой твой любимый маршрут для прогулки по городу? Какая привычка делает твою жизнь лучше? Где ты вырос? Что заставляет тебя смеяться? Какая работа твоей мечты? Как ты проводишь выходные? Любишь ли ты готовить и что именно?

Однако не идите строго по списку, чтобы у вашего партнера не сложилось впечатление, что он проходит собеседование. Подходите к вопросам творчески и ищите лучшую возможность, чтобы задать конкретный вопрос.

Кстати, молчанок также не стоит бояться. Некоторым парам достаточно комфортно быть вместе в тишине, вы не должны говорить беспрестанно. Иногда это даже утомляет.

На первом свидании не стоит говорить о своих предыдущих отношениях или расспрашивать другого человека о них. Старайтесь найти как можно больше общих точек соприкосновения – интересы, общие знакомые, мечты и тому подобное. Так вы создадите связь и захотите встретиться снова.