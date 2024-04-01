О чем говорить на первом свидании: 10 небанальных вопросов
Первое свидание – это особое и трепетное событие. Многие люди нервничают перед ним и боятся неудобных молчаний. Поэтому, чтобы вы чувствовали себя уверенно, лучше заранее продумать темы для разговора.
Вопросы для первого свидания
Искренность и открытость – это основа успешного первого свидания. Love 24 подготовил список вопросов, которые помогут вам лучше раскрыться во время первой встречи и узнать нового человека.
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Найти тему, которая заинтересует вас обоих, очень важно. Именно так вы сможете понять, насколько ваши взгляды на жизнь совпадают и одинаковые ли у вас интересы.
Поэтому ниже есть несколько вопросов, которые помогут вам наполнить разговор интересными и основательными размышлениями:
- Как ты любишь отдыхать?
- Что ты ценишь в людях и себе?
- Какой твой любимый фильм?
- Какой твой любимый маршрут для прогулки по городу?
- Какая привычка делает твою жизнь лучше?
- Где ты вырос?
- Что заставляет тебя смеяться?
- Какая работа твоей мечты?
- Как ты проводишь выходные?
- Любишь ли ты готовить и что именно?
Однако не идите строго по списку, чтобы у вашего партнера не сложилось впечатление, что он проходит собеседование. Подходите к вопросам творчески и ищите лучшую возможность, чтобы задать конкретный вопрос.
Кстати, молчанок также не стоит бояться. Некоторым парам достаточно комфортно быть вместе в тишине, вы не должны говорить беспрестанно. Иногда это даже утомляет.
На первом свидании не стоит говорить о своих предыдущих отношениях или расспрашивать другого человека о них. Старайтесь найти как можно больше общих точек соприкосновения – интересы, общие знакомые, мечты и тому подобное. Так вы создадите связь и захотите встретиться снова.