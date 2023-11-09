Софи Тернер крутит новый роман: эксперт объяснила, когда следует начинать отношения после разрыва

В сентябре этого года звезда "Игры престолов" Софи Тернер ошеломила фанатов известием о разводе с мужем Джо Джонасом. А уже через месяц ее увидели в объятиях другого мужчины.

Эксперт объясняет, когда следует начинать новую историю любви. Ее ответ поражает.

Читайте также Продолжаются ли ваши отношения долго: сеть покоряет простой метод проверки

Когда начинать новые отношения

Софи Тернер и Джо Джонас были в браке 4 года. Несмотря на то, что свой разрыв они назвали "дружественным", между парой возникли споры из-за детей. Софи обвинила Джо в их похищении и вывозе без ее согласия в Нью-Йорк.

На фоне этих событий не менее яркой новостью стал новый вероятный роман женщины. Ее заметили за поцелуем с богачом Перегрином Пирсоном. Его называют наследником 4-го виконта Каудрея и самым желанным холостяком Великобритании. Известно, что в сентябре он расстался с крестницей короля Чарльза III.

Перегрина и Софи увидели на вокзале Гар-дю-Нор. По рассказу очевидцев, они долго разговаривали, смеялись, а потом мужчина снял шляпу и поцеловал женщину. Но никто из героев до сих пор эту историю лично не прокомментировал.

Эксперт по отношениям Хоуп Флинн проанализировала историю знаменитости и последние вероятные изменения в ее личной жизни. Она отметила, что нет четких временных рамок для того, чтобы начать новые отношения.

Основной фактор, что вам следует начать новые отношения после разрыва, – ваша готовность двигаться дальше,

– отметила она.

Но перед этим стоит дать себе время на условное горевание за прежними отношениями. Насколько длинным оно будет зависит от разных факторов: сколько длились предыдущие отношения, были ли партнеры достаточно близкими, кто был инициатором разрыва.

Початок нових стосунків – трепетний момент. Почуватися в цей час більш захищено можна з презервативами Durex® . Вже понад 90 років бренд покращує якість та створює нові продукти, серед яких ви знайдете ті, що підходять саме вам та вашому партнеру.Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Extra Safe (максимальна надійність), 3 шт. та 12 шт. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0007-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Также можно определенное время сосредоточиться исключительно на себе. Понять кем вы есть на самом деле, открыть новые грани. Это укрепит уверенность и самооценку.

Проанализируйте ошибки предыдущих отношений. Учитесь на своем опыте и совершенствуйтесь в отношениях с другими.

А, собственно, перед началом новой истории стоит задать себе вопрос: что вы хотите получить от этих отношений, это здоровые ощущения и не является ли это быстрой заменой предыдущим отношениям.

"Важно, чтобы и ваша голова, и сердце одновременно принимали решение двигаться дальше", – иронично добавила эксперт.