Новые отношения бывшего партнера: как правильно реагировать и унять эмоции

У вас все будет хорошо – вот такой главный тезис сразу выделяют специалисты для тех, кого беспокоят новые отношения бывшего партнера. Разрыв не означает, что вы сразу забудете прошлую любовь. И принять другую жизнь бывшей половинки иногда бывает непросто.

Важно признать свои чувства и не пытаться скрыть их в первую очередь от себя. Сначала вы можете быть ошеломлены, но это даст толчок начать собственную новую историю.

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Советы, которые помогут унять эмоции

Испытывайте свои эмоции. Вы могли быть в отношениях год или целых десять, после разрыва не общаться месяц или больше, но в любом случае ваш бывший партнер многое значил для вас. А значит его жизнь после вашего разрыва может быть не безразлична вам. Но стоит сосредоточиться на своей. Идите дальше и не оглядывайтесь на прошлое.

Позвольте немного ревности. Это снова в контексте эмоций. Они могут возникать подсознательно, поскольку вы еще помните: этот человек когда-то был с вами. Возможно, возникнет даже зависть из-за того, что бывший партнер быстрее наладил свою личную жизнь. Дайте немного времени. Если оно не помогает – обратитесь за помощью к терапевту.

Помните причины расставания. Развод или разрыв отношений всегда не безосновательны. Вспомните почему вы решили поставить точку в своих отношениях, если вдруг возникла ревность.

Двигайтесь вперед. Идея оставить прошлое в прошлом может на первый взгляд звучать пугающе. Как будто вы официально закрываете книгу, которую так любили. Но условный шаг назад, может быть толчком к движению вперед. Помните, что самый главный человек – это вы.

Вас не заменяют. Новый партнер бывшего – это не замена вам. Каждые отношения – новая история. То, что было между вами, останется только для вас двоих. Новые отношения не являются отражением предыдущих.

Испытать счастье. Сколько бы конфликтов не возникало с бывшим партнером, хорошо подумайте, хотите ли вы, чтобы тот был несчастным. Освобождение от прежних чувств – длительный процесс, но перелистнув эту страницу, признав счастье бывшего партнера, вы точно найдете и свое.