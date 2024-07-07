После поступка свидетельницы на девичнике невесту парализовало: что делали со свадьбой

Девичник Рашель Чепмен завершился трагедией на всю жизнь. Из-за неудачной шутки свидетельницы невеста осталась парализованной ниже пояса. Однако ее истории любви это не помешало.

Любовь, испытанная судьбой

Об истории, которая случилась в мае 2010 года, Рашель рассказала в тиктоке. Щемящее видео уже насобирало 20 миллионов просмотров.

Читайте также Невесты требуют от гостей по 300 долларов за вход на свадьбу и это не считая подарка

14 лет назад 24-летняя Рашель готовилась к свадьбе со своим возлюбленным. В то время жизнь девушки была прекрасной – она купила дом, устроилась на хорошую работу и готовилась ко дню "Х". Рашель представляла себя в белом платье и мечтала о том, как скажет "да" в церкви парню, с которым была вместе еще с колледжа.

Традиционно накануне бракосочетания подружки невесты организовали девичник. Никто не мог подумать, что в этот день вся жизнь Рашель изменится на 180 градусов. Во время веселья свидетельница толкнула невесту в бассейн. Рашель была не готова к этому и упала в воду головой вперед. В результате падения девушка сломала шею и получила травму спинного мозга.

Трагедия не стала помехой любви пары. Целый год Рашель проходила реабилитацию, а любимый всегда был рядом. В конце концов влюбленные таки поженились, а девушка, которая толкнула невесту в бассейн, выполнила обязанности свидетельницы.

Я могла бы подробно рассказать обо всем, что произошло той ночью. Но сейчас история о любви, семье и преодолении трудностей. Через год мы поженились, через 4 года у нас родилась девочка, и сейчас мы живем лучшую жизнь. Во многом мне действительно очень повезло. Мое послание вам – оставайтесь благодарными, скромными и добрыми. И будьте осторожными с водой,

– сказала Рашель в свои 38 лет.

Смотрите видео об истории Рашель:

На видео, которые опубликовала женщина, были кадры из жизни до трагедии, а также свадебные фотографии, на которых Рашель была в белом платье и кресле колесном. Сейчас жизнь супругов насыщенная и богатая на эмоции. Несмотря на паралич, Рашель занимается различными активностями – ездит на специальных лыжах, катается на вертолете, посещает концерты и тому подобное. Она старается оставаться позитивной и искать в жизни хорошее.