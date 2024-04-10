Он – в гробу, она – в белом платье: невеста вышла замуж за умершего возлюбленного

Беатрис Мутони и ее 60-летний жених Мартин Гитари из Кении планировали пожениться 6 апреля. Однако, кроме церемонии венчания, в этот день провели еще похорон.

Такого еще не было

Свадьбу на 6 апреля молодожены планировали давно, а все гости на свадьбу уже были приглашены. Однако за несколько дней до особого праздника Мартин умер.

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Жених отошел в вечность 16 марта из-за болезни. Врачи пытались его спасти, но им не удалось. В день свадьбы Беатрис, как и планировала, надела белое платье. Тело ее жениха привезли из морга в церковь, где состоялась церемония венчания.

Беатрис хотела отдать дань уважения своему любимому, поэтому таким образом выразила свою любовь. Она подошла в белом платье к гробу и произнесла трогательную речь.

Мы хотели пожениться, но Господь забрал его. Сегодня день похорон, и нам пришлось обмениваться кольцами в морге,

– сказала Беатрис.

После того тело Мартина отвезли на кладбище и похоронили. Отец, который выполнял обряды, признался, что впервые такое видел.

Смотрите видео с необычной свадьбы:

Кстати, роль жениха во время венчания исполнил внук Мартина, которого зовут так же. После церемонии невеста угостила его тортом и провела этот день с родными и близкими.