Невеста потеряла любимого в день свадьбы, а спустя годы узнала ужастную правду о нем

День, который должен был быть самым счастливым в жизни Кейтлин Палмиери из Нью-Йорка, стал самым худшим. В свое утро невесты женщина узнала, что ее любимый умер. Но худшей для нее стала даже не эта новость, а разоблачение, которое Кейтлин сделала через несколько лет.

Жених жил двойной жизнью

35-летняя Кейтлин и ее 33-летний избранник Эрик готовились к свадьбе в августе 2020 года. Девушка была безумно влюблена и думала, что ей очень повезло с будущим мужем.

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Кейтлин и Эрик познакомились в приложении и встречались 2 года. Кейтлин с нетерпением ждала, когда скажет свой брачный обет мужу, однако этому не суждено было произойти. В утро свадьбы женщина узнала, что ее любимый умер от внезапной остановки сердца.

Невеста была в отчаянии и впала в глубокую депрессию. Только через 3 года Кейтлин узнала, что ее умерший муж, по которому она так долго горевала, на самом деле жил двойной жизнью.



Кейтлин любила Эрика даже после его смерти / Фото из инстаграма женщины

В день рождения Эрика Кейтлин увидела в сети сообщение, в котором какая-то женщина выражала сожаление из-за смерти ее любимого. Мужчину также звали Эрик и у него был тот же день рождения, что и у любимого Кейтлин. Женщина не могла поверить собственным глазам и убеждала себя, что это просто случайность. Однако она решила написать незнакомке и расспросить о ее горе.

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Выяснилось, что это была девушка ее жениха, с которой у него был длительный роман. Они познакомились за 7 месяцев до помолвки Кейтлин и Эрика и все это время общались. В качестве доказательства своих слов, любовница отправила женщине множество скриншотов сообщений сексуального характера.

Последние сообщения, которыми они делились, были для меня отвратительными. Они имели сексуальный характер. Эрик прислал их ей за 7 дней до нашей свадьбы,

– рассказала Кейтлин.

Женщина не могла поверить этому. Ее светлые чувства к умершему возлюбленному сменились на безграничный гнев на ненависть. Кейтлин много плакала и чувствовала себя разбитой из-за того, что столько лет любила человека, который ей врал.