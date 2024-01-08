Все совершенно разные: невеста показала, какие платья выбирали для нее родственники и она сама

Выбор свадебного платья бывает очень сложным для невесты. Так, одна девушка решила в этом процессе проверить вкусы своих родных и жениха.

Близкие люди невесты выбрали для нее свадебные платья. Так девушка смогла увидеть, какой она будет выглядеть в разных образах.

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Чей выбор был лучшим

К эксперименту невеста привлекла своих родителей, лучшую подругу, бабушку и даже жениха. Каждый из них выбрал разное платье.

Мама остановилась на платье А-силуэта, которое сверху было украшено цветами, а внизу имело распорку, которая придала образу игривости.

Отец выбрал классическое атласное платье без рукавов, которое завершала распорка.

Лучшая подруга посоветовала невесте платье фасона рыбка, с кружевом, глубоким вырезом в зоне декольте и бретельками.

Бабушка выбрала настоящее королевское платье, как из прошлого века. Платье имело пышный шлейф и интересную ткань. Бабушка оказалась практичной женщиной, ведь выбранное ею платье было трансформером, так что после церемонии внучка могла бы снять шлейф и остаться в прямом платье.

Жених выбрал очень нежный и вместе с тем сексуальный образ для любимой. Романтическое платье-рыбка было полностью в кружевах и с прицепными рукавами в сеточку. Изюминкой стали открытая спина и красивое декольте.

Однако невеста доверилась своему сердцу и выбрала понравившееся ей платье. Кстати, оно было похоже на варианты подруги и жениха: кружевное, с фатином, украшенное цветами, с сеточкой на талии и глубоким вырезом на груди.

На самом деле, это идеальный вариант, если вы хотите скрыть несколько лишних килограммов. Ведь сеточка на боках делает фигуру еще более красивой.

Какие платья выбирали для невесты родные: видео

В комментариях к видео большинство пользователей проголосовало за платье, которое выбрал отец. А какое платье больше всего понравилось вам? Ибо нам кажется, что невеста прекрасна в каждом из них!