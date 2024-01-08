Рідні люди нареченої обрали для неї весільні сукні. Так дівчина змогла побачити, який вона матиме вигляд у різних образах.

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Чий вибір був найкращим

До експерименту наречена залучила своїх батьків, найкращу подругу, бабусю і навіть нареченого. Кожен з них обрав геть іншу сукню.

Мама зупинилася на сукні А-силуету, яка зверху була оздоблена квітами, а внизу мала розпірку, яка додала образу грайливості.

Батько обрав класичну атласну сукню без рукавів, яку довершувала розпірка.

Найкраща подруга порадила нареченій сукню фасону рибка, з мереживом, глибоким вирізом у зоні декольте і бретельками.

Бабуся обрала справжню королівську сукню, наче з минулого століття. Сукня мала пишний шлейф та цікаву тканину. Бабуся виявилася практичною жіночкою, адже обрана нею сукня була трансформером, то ж після церемонії онука могла б зняти шлейф і залишитися у прямій сукні.

Наречений обрав дуже ніжний і водночас сексуальний образ для коханої. Романтична сукня-рибка була повністю у мереживі та з причіпними рукавами у сіточку. Родзинкою стали відкрита спина і красиве декольте.

Однак наречена довірилася своєму серцю й обрала сукню, яка сподобалася їй. До речі, вона була схожа на варіанти подруги та нареченого: мереживна, з фатином, оздоблена квітами, з сіточкою на талії і глибоким вирізом на грудях.

Насправді це ідеальний варіант, якщо ви хочете приховати кілька зайвих кілограмів. Адже сіточка на боках робить фігуру ще красивішою.

Які сукні обирали для нареченої рідні: відео

У коментарях до відео більшість користувачів проголосували за сукню, яку обрав батько. А яка сукня найбільше сподобалася вам? Бо нам здається, що наречена прекрасна у кожній з них!