Решение поддержали все: невеста отменила свадьбу из-за неудачного анекдота жениха

Процесс подготовки к свадьбе – прекрасный, но в то же время и очень утомительный. Одна невеста решила отменить бракосочетание еще в начале планирования, а причиной стала неуместная шутка ее возлюбленного.

К чему приводят "шутки" о браке

Невеста работала организатором событий, поэтому к планированию собственной свадьбы подошла очень вдохновенно. Каждая организационная деталь приносила ей невероятное удовольствие, поэтому жених решил остаться в стороне от подготовки.

К теме Жених пришел на собственную свадьбу в такой обуви, что невесте сразу посоветовали расстаться

Когда женщина хотела посоветоваться с женихом относительно чего-то, или же просто спрашивала о его желании, тот всегда отвечал одной фразой: "Как хочешь".

У меня была полная творческая свобода, но мне немного грустно, что он ни в чем не помогал, даже не сказал свое мнение о цветовой гамме,

– рассказала невеста.

Во время обсуждения свадьбы женщина предложила, как можно сократить расходы на празднование. В этот момент ее друг пошутил, что хорошо, что ее жених "запер" ее, ведь она – настоящий профессионал.

Но в ответ жених сказал, что это женщина его "заперла", и вообще сейчас он наслаждается последними днями своей свободы, ведь дальше "попадет в ловушку брака". Невеста была ошеломлена таким высказыванием и "шутки" отнюдь не оценила.

"Я была очень расстроена из-за того, что он не признал моей тяжелой работы по планированию свадьбы, а также потому, что он пошутил, что я заманиваю его в ловушку до брака. Мол, это я подтолкнула его к браку", – объяснила женщина.

Мужчина так и ничего не понял

Она решила отменить свадьбу, прежде чем планирование не зайдет слишком далеко. Поскольку приглашения гостям еще не присылали, то событие можно было отменить без давления родных.

Он не был заинтересован в женитьбе, а я не хочу выходить замуж за кого-то, кто не хочет жениться с энтузиазмом,

– подчеркнула невеста.

Но мужчина не понял этой реакции и очень расстроился. Он говорил, что это просто шутка и, мол, есть множество анекдотов на эту тему, и все всегда шутят о браке. Но свое решение женщина не изменила.

Интересно "Я своей любимой – тюльпаны в целлофане": какие цветы выбрать на первое свидание

В комментариях под историей разведенные женщины поддержали решение невесты. Они сказали, что она большая молодчина, что сразу заметила "красный флаг". Многие женщины жалели, что не были настолько внимательными в начале и допустили большую ошибку, когда выходили замуж.