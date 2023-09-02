Вообще несовместимы: 2 знака зодиака, которым категорически нельзя быть вместе

Не все люди могут построить действительно крепкие и гармоничные отношения. Впрочем, астрологи отмечают, что совместимость зависит от знаков зодиака.

Так, хуже всего сочетаются Овен и Рыбы. Им трудно построить отношения, пишет 24 Канал.

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Овен – Рыбы

Горячий и страстный огненный Овен имеет плохую совместимость со спокойными и уравновешенными Рыбами. Нередко они раздражают друг друга своими противоречивыми идеями и темпераментами.

Овен может ранить мягкое сердце Рыб, являясь слишком прямым и конфронтационным. Зато Рыбы часто живут в своем мире. Они не любят торопиться. Этот знак зодиака может вызвать скуку у Овна.

Астрологи отмечают, что совместимость в любви во многом зависит от физического влечения знаков зодиака. Впрочем, между Овнами и Рыбами влечение может быть быстротечным и оставить в душе обоих только воспоминания.