"Не гости, а заложники": невеста получила тонну хейта из-за 29 свадебных правил
Источник:Mirror
Невесту захейтили в сети после того, как она опубликовала 29 строгих правил для гостей своей свадьбы. В частности, говорилось, что во время церемонии нельзя плакать или искать невесту и жениха.
Правила разработали, чтобы убедиться, что все гости будут вести себя "правильно". Невеста отметила: свадьба продлится всего 3 часа и все должно быть идеально. Она отметила, что все родные и друзья знали об особых требованиях к ним и не протестовали до того момента, пока не увидели их.
Обратите внимание В наряде королевы: мать невесты на свадьбе затмила дочь и нарвалась на хейт
Однако сеть не оценила поступок невесты. Ей пишут, что справедливо ввести дресс-код свадьбы или предоставить гостям определенные рекомендации. В то же время некоторые из ее правил – совершенно абсурдны. Люди отмечают, что эта свадьба скорее напоминает издевательство над гостями чем светлую и радостную церемонию, которая подарит хорошие воспоминания.
Это даже не свадьба, если она имеет 30 правил. Буквально кажется, что тебя держат в заложниках, чтобы выслушать обеты, а потом заставить есть еду, которую ты или не любишь, или на которую у тебя аллергия (или непереносимость),
– написал один из пользователей сети.
Недоразумения возникли даже с ближайшими родственниками. В частности, свекровь злилась из-за того, что ей пришлось выбрать цвет платья, который ей совсем не подходит.
Гости не хотят соблюдать правила / Unsplash
Какие правила ввела невеста
- Женщины должны были прийти на свадьбу в бледно-желтом наряде, а мужчины – в черном.
- Не приводить детей до 12/11 лет.
- Только морепродукты и веганская еда (гостям разрешили приносить свою еду).
- Без камер.
- Никакого вина, алкоголя или подобных вещей.
- Нельзя разрезать торт.
- Никакой драмы.
- Никаких признаний или объявлений.
- Никаких "плюс 1" (если они не знакомы с невестой).
- Никаких синих джинсов.
- Ничего не спрашивайте у невесты.
- Только короткие речи.
- Никакого неподходящего наряда.
- Никаких неуместных вещей.
- Нельзя искать невесту/жениха.
- Нельзя плакать.
- Нельзя бросать букет.
- Нельзя кричать.
- Нельзя разговаривать во время важных моментов.
- Никаких сюрпризов.
- Нельзя звонить по телефону.
- Нельзя включать громкую музыку.
- Никаких неуместных или безумных танцев.
- Не касаться платья/фаты невесты.
- Не быть грубыми/неуместными и тому подобное.
- Не покидать свадьбу без необходимости.
- Не передавать свое приглашение кому-то другому, кто может захотеть уйти.
- Подтвердить свое присутствие.
- Не отвечать на приглашения, если не уверены, что придете.