"Не гости, а заложники": невеста получила тонну хейта из-за 29 свадебных правил

Невесту захейтили в сети после того, как она опубликовала 29 строгих правил для гостей своей свадьбы. В частности, говорилось, что во время церемонии нельзя плакать или искать невесту и жениха.

Правила разработали, чтобы убедиться, что все гости будут вести себя "правильно". Невеста отметила: свадьба продлится всего 3 часа и все должно быть идеально. Она отметила, что все родные и друзья знали об особых требованиях к ним и не протестовали до того момента, пока не увидели их.

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Однако сеть не оценила поступок невесты. Ей пишут, что справедливо ввести дресс-код свадьбы или предоставить гостям определенные рекомендации. В то же время некоторые из ее правил – совершенно абсурдны. Люди отмечают, что эта свадьба скорее напоминает издевательство над гостями чем светлую и радостную церемонию, которая подарит хорошие воспоминания.

Это даже не свадьба, если она имеет 30 правил. Буквально кажется, что тебя держат в заложниках, чтобы выслушать обеты, а потом заставить есть еду, которую ты или не любишь, или на которую у тебя аллергия (или непереносимость),

– написал один из пользователей сети.

Недоразумения возникли даже с ближайшими родственниками. В частности, свекровь злилась из-за того, что ей пришлось выбрать цвет платья, который ей совсем не подходит.



Гости не хотят соблюдать правила / Unsplash

Какие правила ввела невеста