"Не гости, а заложники": невеста получила тонну хейта из-за 29 свадебных правил

20 июня 2024, 20:51
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Источник:

Mirror

Невесту захейтили в сети после того, как она опубликовала 29 строгих правил для гостей своей свадьбы. В частности, говорилось, что во время церемонии нельзя плакать или искать невесту и жениха.

Правила разработали, чтобы убедиться, что все гости будут вести себя "правильно". Невеста отметила: свадьба продлится всего 3 часа и все должно быть идеально. Она отметила, что все родные и друзья знали об особых требованиях к ним и не протестовали до того момента, пока не увидели их.

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Однако сеть не оценила поступок невесты. Ей пишут, что справедливо ввести дресс-код свадьбы или предоставить гостям определенные рекомендации. В то же время некоторые из ее правил – совершенно абсурдны. Люди отмечают, что эта свадьба скорее напоминает издевательство над гостями чем светлую и радостную церемонию, которая подарит хорошие воспоминания.

Это даже не свадьба, если она имеет 30 правил. Буквально кажется, что тебя держат в заложниках, чтобы выслушать обеты, а потом заставить есть еду, которую ты или не любишь, или на которую у тебя аллергия (или непереносимость),
– написал один из пользователей сети.

Недоразумения возникли даже с ближайшими родственниками. В частности, свекровь злилась из-за того, что ей пришлось выбрать цвет платья, который ей совсем не подходит.


Гости не хотят соблюдать правила / Unsplash

Какие правила ввела невеста

  • Женщины должны были прийти на свадьбу в бледно-желтом наряде, а мужчины – в черном.
  • Не приводить детей до 12/11 лет.
  • Только морепродукты и веганская еда (гостям разрешили приносить свою еду).
  • Без камер.
  • Никакого вина, алкоголя или подобных вещей.
  • Нельзя разрезать торт.
  • Никакой драмы.
  • Никаких признаний или объявлений.
  • Никаких "плюс 1" (если они не знакомы с невестой).
  • Никаких синих джинсов.
  • Ничего не спрашивайте у невесты.
  • Только короткие речи.
  • Никакого неподходящего наряда.
  • Никаких неуместных вещей.
  • Нельзя искать невесту/жениха.
  • Нельзя плакать.
  • Нельзя бросать букет.
  • Нельзя кричать.
  • Нельзя разговаривать во время важных моментов.
  • Никаких сюрпризов.
  • Нельзя звонить по телефону.
  • Нельзя включать громкую музыку.
  • Никаких неуместных или безумных танцев.
  • Не касаться платья/фаты невесты.
  • Не быть грубыми/неуместными и тому подобное.
  • Не покидать свадьбу без необходимости.
  • Не передавать свое приглашение кому-то другому, кто может захотеть уйти.
  • Подтвердить свое присутствие.
  • Не отвечать на приглашения, если не уверены, что придете.

Автор: Мар'яна Бекало