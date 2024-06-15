В наряде королевы: мать невесты на свадьбе затмила дочь и нарвалась на хейт

Платье невесты на свадьбе всегда в центре фэшн-внимания гостей. Считается, что приглашенным на праздник не стоит выбирать наряд, который может его затмить. Женщина по имени Лори надела на свадьбу дочери Аманды фантастически красивое платье и получила немало хейта в сети.

Для свадьбы дочери Лори выбрала платье от бренда Audrey + Brooks. Наряд нежно-зеленого цвета с цветочным принтом, роскошным бантом на спине и шлейфом стал вирусным в сети.

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Прекрасные фото вызвали дискуссию в сети. Некоторые заявили, что Лори пыталась стать главной звездой на празднике собственной дочери. Она не позволила Аманде быть самой красивой на собственном празднике. Одна женщина написала, что заставила бы свою маму переодеться, если бы та выбрала такое платье на ее свадьбу.



Мама и дочь охотно позировали вместе / capturedbychloe.co

Как отреагировала Аманда

В разговоре с журналистами невеста – Аманда – заявила, что вообще не видит проблемы в мамином платье. Наряд для Лори они выбирали вместе во время шопинга в Нью-Йорке.

Мне нравится то, что она надела. Моя мама выглядела просто потрясающе. Это был ее день так же, как и мой,

– заявила Аманда.

Она подчеркнула, что ей приятно читать комплименты, которые оставляют ее маме.

Лори также отреагировала на хейт в интернете и заявила, что никогда не сделала бы чего-то, что могло бы навредить Аманде. Она подчеркнула: выбрала платье, потому что хотела хорошо выглядеть.