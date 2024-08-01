Мужчина сделал одну деталь, чтобы спасти брак, и неожиданно стал миллионером

Никогда в жизни не знаешь, когда потеряешь, а когда найдешь. Чтобы не разозлить жену, парень решил приобрести более дешевый лотерейный билет и вдруг стал миллионером.

СМИ рассказали, что счастливчик находился на вечеринке в Балтиморе. В определенный момент он решил приобрести лотерейный билет. Сначала планировал взять более дорогой, а потом подумал о жене. Она не контролирует его расходы, конечно, однако не в восторге от того, чтобы тратить зарплаты на что-то азартное.

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В конце концов, парень решил выбрать более дешевый лотерейный билет. И неожиданно даже для себя выиграл миллион. Герой истории был просто шокирован. Сначала он даже не знал, где его счастливый билет. Но жена помогла найти.

Когда я получил его, то сначала просто ошалел. Я посмотрел на него, и мои глаза просто закатились,

– рассказал мужчина.



Миллион буквально "упал на голову" герою истории / Unsplash

Идей, на что потратить выигрыш, у него пока нет. В то же время мужчина продолжает скупать билеты счастья. На повторный выигрыш не надеется, а делает это просто ради удовольствия. Между тем жена уже не столь скептически настроена против лотерейных билетов.