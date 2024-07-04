Жених, у которого не было денег, устроил свадьбу-сюрприз в метро: как отреагировала невеста

Ничто так не пробуждает креатив, как недостаточное количество денег на карте. Дэниелу Джину не хватало финансов на свадьбу. Поэтому мужчина организовал любимой свадьбу-сюрприз в метро.

Свадьба в Нью-Йорке – дорогое удовольствие. Джин – менеджер по маркетингу. Однако он понимал, что его сбережений не хватит, чтобы устроить для любимой –Эсми Вальдес – свадьбу мечты.

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По данным свадебной компании The Knot, средняя свадебная церемония в Нью-Йорке стоит около 60 тысяч долларов. Это – космическая сумма для обычной городской свадьбы. Женихи шутят, что за такие деньги это должна быть вечеринка в стиле Old Money с самым дорогим игристым и тортом, украшенным бриллиантами.

Как Джин вышел из положения

В конце концов, Джин решил устроить свадьбу в метро. С декорациями ему помог друг Кристофер. Кроме того, жених обратился за помощью к свадебному организатору Энн. За музыку отвечал диджей Whoo Kid.



Джин и Эсми в их счастливый день / New York Post

Свадьба удалась просто на славу. Гости наслаждались блюдами от шеф-повара и огромным тортом. Впоследствии все танцевали в вагоне поезда. Стоил такой праздник всего 3 тысячи долларов.

Эсми очень понравился сюрприз. Девушка подчеркнула, что их праздник – о любви.

Когда я зашла в поезд и увидела все это, я подумала: "Вау, я выбрала правильного парня". Люди в этом городе считают, что мужчинам важно иметь дорогие вещи, чтобы ошеломить женщину своей мечты. Наш праздник был посвящен любви,

– подчеркнула Эсми.

Пользователи сети в восторге от креативности Джина. Люди отмечают, что это – действительно праздник мечты.