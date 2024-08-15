"Когда он касался, тело пронизывало током": две истории любви Назария Яремчука

Друзья Назария Яремчука замечали: он все время куда-то торопился. Будто предчувствовал, что рано уйдет и старался успеть жить, творить, любить. В жизни певца было две яркие романтические истории.

В августе 2024 года в украинском прокате вышла документальная биографическая драма "Яремчук: Несравненный мир красоты". По этому случаю Love 24 рассказывает о личной жизни певца.

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"Вся наша жизнь была медовым месяцем"

В 22 года Назарий встретил красавицу Елену Шевченко. Она присоединилась к ВИА "Смеричка" как солистка. Замечают, что это была любовь с первого взгляда. Когда Назарий увидел Елену, мир замедлился и вокруг все исчезло, оставляя будущих влюбленных наедине. Отношения пары развивались стремительно. Очень быстро Назарий привез Елену домой и познакомил ее со своими братьями. Тогда же он признался девушке в любви и сказал, что хочет строить с ней семью.

Свадьба состоялась в перерыве между гастролями. Была зима и все вокруг заснежило: замечали, что это – жениху и невесте на счастье.

У него (Назария – 24 Канал) была фантастическая энергия. Я просто сходила с ума. Когда он прикасался к моей руке, мне казалось, будто все тело пронизывало током. Мне даже трудно описать это чувство. Это была любовь, подаренная Богом,

– рассказала Елена.

У супругов родились двое сыновей: Назарий и Дмитрий. Казалось, что впереди – совместный жизненный путь, залитый солнцем.



Назарий и Елена с детьми / Фото Roduna.org

Елена замечала, что вся их совместная жизнь была "медовым месяцем". Однако через 15 лет идеальный брак распался. Для знакомых и друзей супругов это стало шоком. Долгое время о причине развода только гадали. Впоследствии Елена рассказала, что все было довольно просто: не захотели пойти друг другу навстречу, хотели что-то доказать, гордость у обоих появилась. В то время, чтобы сохранить отношения, нужно было переждать. Однако этого не произошло.

Второй брак и вторая любовь

В 1991 году Назарий встретил вторую любовь. Он женился на женщине по имени Дарья. Впоследствии она заметит, что в момент первой встречи им показалось, как будто знакомы с рождения. Дарья рассказывала, что с Назарием ей было легко, надежно и счастливо. У супругов родилась дочь Мария.



Назарий и Дарья / Фото Roduna.org

К сожалению, счастье длилось недолго. Жизнь Назария оборвалась в 1995 году. Его смерть стала страшной потерей для всей Украины.