Как найти настоящую любовь: действенные советы для тех, кто в активном поиске

Найти настоящую любовь с нужным человеком – все чаще эта миссия кажется невыполнимой. Даже самые известные звезды долгое время находятся в поиске.

Впрочем, есть несколько советов, как найти ту самую особую любовь. Делимся ими в этом материале.

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Как найти любовь

54-летняя актриса Дженнифер Энистон верит, что обретет любовь с "правильным человеком". Об этом пишет US Weekly. Звезда сериала "Друзья" была дважды в браке – с Брэдом Питтом и Джастином Теру. Впрочем, если Джен не удастся найти того самого, "ругать" она себя за это не будет, ведь чувствует себя "хорошо с собой".

Но есть ли рецепт, как найти ту самую настоящую любовь с "нужным человеком"? Особенно в быстром ритме 21 века. Специалисты выделили несколько советов:

знакомства онлайн. Да-да, некоторые очень скептически настроены на всевозможные приложения для знакомств, но в цифровую эпоху именно они могут помочь отыскать того самого человека. Их основное преимущество – вы можете указать личные пожелания (род занятий, хобби или даже цвет глаз) и сразу ознакомиться с кандидатами;

Да-да, некоторые очень скептически настроены на всевозможные приложения для знакомств, но в цифровую эпоху именно они могут помочь отыскать того самого человека. Их основное преимущество – вы можете указать личные пожелания (род занятий, хобби или даже цвет глаз) и сразу ознакомиться с кандидатами; не ищите. Если вы долгое время сконцентрированы на поисках партнера, прекратите это делать. Отдохните от поисков и займитесь собственным самосовершенствованием. Разгрузите мысли другими задачами;

Если вы долгое время сконцентрированы на поисках партнера, прекратите это делать. Отдохните от поисков и займитесь собственным самосовершенствованием. Разгрузите мысли другими задачами; найдите хобби. Чтобы найти настоящую любовь, следует понимать в первую очередь кто вы есть. Большинство одиноких людей со временем понимали, что находились в пузырьке. Стоило лишь немного расширить горизонт, заняться чем-то новым и познакомиться с новыми людьми, как ситуация имеет все перспективы измениться к лучшему;

Чтобы найти настоящую любовь, следует понимать в первую очередь кто вы есть. Большинство одиноких людей со временем понимали, что находились в пузырьке. Стоило лишь немного расширить горизонт, заняться чем-то новым и познакомиться с новыми людьми, как ситуация имеет все перспективы измениться к лучшему; любите себя. Чтобы полюбить кого-нибудь, стоит в первую очередь полюбить себя. Речь идет о заботе как физического, так и психологического состояния. Цель новых отношений – не заменить старые. Они должны создать что-нибудь новое, а без работы над собой этого достичь почти невозможно.

Забота о себе поможет обрести настоящую любовь / Pexels

больше позитива. Насколько вы будете открыты к окружающим, столько и шансов у вас найти подходящего человека. Положительно настроенные люди привлекают соответствующих партнеров. Сюда же можно добавить и добрые дела. Не отказывайте в помощи окружающим, тогда и удача будет на вашей стороне;

Насколько вы будете открыты к окружающим, столько и шансов у вас найти подходящего человека. Положительно настроенные люди привлекают соответствующих партнеров. Сюда же можно добавить и добрые дела. Не отказывайте в помощи окружающим, тогда и удача будет на вашей стороне; знакомство ради любопытства. Поиск того самого партнера часто сводится к тому, что люди начинают примерять эту роль на каждого встречного. Не превращайте свидание в потенциальное анкетирование и не влюбляйтесь сразу – это ложное чувство. На первом свидании партнеры только присматриваются друг к другу;

Поиск того самого партнера часто сводится к тому, что люди начинают примерять эту роль на каждого встречного. Не превращайте свидание в потенциальное анкетирование и не влюбляйтесь сразу – это ложное чувство. На первом свидании партнеры только присматриваются друг к другу; противоположности притягиваются. Хотя и считается, что партнеры с общими интересами имеют больше шансов на отношения, противоположности делают их крепче. Некоторые разногласия во взглядах, предпочтениях помогут партнерам каждый раз открывать друг друга;

Хотя и считается, что партнеры с общими интересами имеют больше шансов на отношения, противоположности делают их крепче. Некоторые разногласия во взглядах, предпочтениях помогут партнерам каждый раз открывать друг друга; день вместе. Хотите долгосрочных отношений – попробуйте провести с партнером один день. Если 24 часа вы выдержите в компании друг друга, тогда и потенциальные отношения будут иметь место быть.

Настоящую любовь можно найти в любом возрасте / Pexels

Помните, настоящая любовь может застигнуть вас совершенно неожиданно и в любом возрасте. Но найти ее можно, если приложить немного усилий.