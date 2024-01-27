До отношений и не подозревали: мужчины рассказали, что в женщинах поражает их больше всего
27 января 2024, 11:49Читати новину українською
Мужчины признались, какие факты о женщинах поражают и удивляют их больше всего. Кстати, о большинстве из них джентльмены даже не догадывались до тех пор, пока не начали отношения.
Конечно, каждый человек – уникален. А пользователи сети, которые поделились этими фактами, делают вывод на основе общения только со своими партнершами. В то же время все равно интересно узнать, что же больше всего поражает и удивляет мужчин.
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Что поражает мужчин больше всего
- Часто, когда женщина рассказывает о какой-то проблеме, она уже знает, как действовать, однако хочет, чтобы ее выслушали.
- Женщины бывают слишком критичны к себе: если услышать, что говорит их внутренний голос, можно получить шок.
- Душ никогда не бывает слишком горячим!
- Женщины испытывают сильное общественное давление из-за внешнего вида.
- Криминальные шоу – must have для спокойного вечера.
- Средства женской гигиены стоят слишком дорого.
- Женская одежда имеет тысячи вариаций. Однако найти "именно то" бывает очень сложно.
- Резинки для волос появляются просто неоткуда и начинают размножаться.
- То, что приснилось ночью, может изменить весь день.
- Некоторые женщины действительно любят, когда им дарят цветы.
- Увлажняющий крем после душа покрывает 90% тела.
- Оказывается, бывают накладные ресницы.
Что ж, теперь очередь женщин рассказать, какие факты о мужчинах поразили их после начала отношений.