"Это убило мой 23-летний брак": мужчины признались, что они больше всего ненавидят в отношениях

Мужчины поделились в соцсетях историями о поступках их партнерш, заставивших их прекратить отношения. Что так сильно их разозлило – читайте дальше.

Бывает, что человек делает вещи, с которыми вы не можете смириться. Иногда это даже приводит к разрыву отношений.

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Причины, чтобы завершить отношения: истории из жизни

"Если моя партнерша будет грубой к работникам сферы услуг, другого свидания не будет. Это сразу мне говорит о том, какая она есть".

"Нечестность – главная причина, чтобы разорвать отношения. Если ты не можешь доверять человеку, то нет причин даже встречаться с ним. Ты всегда будешь волноваться за то, что он делает, когда он будет не рядом".

"Отсутствие эмпатии и сострадания убили мой 23-летний брак. Это шокировало и разбивало сердце. Она была таковой не всегда, это просто постепенно развивалось".

"Ненавижу, если она высмеивает меня или других людей. Как вы думаете, унижение человека, который вам нравится, является хорошей идеей?".

"Не способность извиняться и признавать свои ошибки. Я терпеть не могу, когда люди избегают ответственности, никогда не извиняются и даже не благодарят".

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"Социальные медиа. Я не хочу, чтобы каждый момент моих отношений освещался в фейсбуке или инстаграме. Я год встречался с одной женщиной, у которой не было смартфона, не было интернета дома, и даже не было телевизора. Это было удивительно приятно. Честно. Когда мы проводили время вместе, мы проводили время вместе".

"Для меня очень важна пунктуальность. Если ты опаздываешь, то сообщи мне сразу, как поймешь это. Я многих людей ждал на холоде".

"У меня не было никаких целей, кроме развлечений. Моя бывшая жила только для того, чтобы тусить каждый вечер со своими друзьями. Там не было будущего, и у меня были нездоровые отношения с алкоголем. Это был хаос, от которого я рад избавиться".