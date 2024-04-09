"Я знаю, что она самая красивая": мужчины объяснили, почему не делают комплименты

Женщина очень расстроена из-за того, что её возлюбленный практически никогда не делает ей комплименты. Своей историей она анонимно поделилась на форуме и была удивлена – большинство признались, что также редко говорят приятные слова своим партнершам.

10 лет приучения к комплиментам

Женщина отметила, что хочет, чтобы ее бойфренд по собственному желанию говорил ей приятные слова. Для нее важно слышать, что она привлекательна.

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Однако мужчина никогда не делает ей комплиментов и даже не замечает изменения прически или цвета волос. Во всех остальных аспектах их отношения замечательные, поэтому женщина не знает, что ей делать.

Я хочу, чтобы это было искренне, чтобы человек сам хотел сказать мне что-то приятное. Я не хочу получать комплимент с ощущением того, что я напросилась на него. Я не нуждаюсь в боготворения каждый день, но даже такие изменения как другой цвет волос или стрижка – это достаточно сильные изменения, которые можно подметить,

– сказала женщина.

В комментариях под сообщением женщины многие мужчины объяснили, что также не делают комплименты своим партнершам. Мол, они и так знают, что их любимая – очень привлекательная, а потому не видят смысла в том, чтобы об этом говорить.

Один мужчина заметил, что жена 10 лет "приучала" его к высказыванию комплиментов и только теперь он начал их говорить. Другой мужчина заметил, что не видит смысла в комплиментах, но старается говорить их любимой, потому что для нее это важно.

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Кстати, девушке посоветовали говорить комплименты первой. Возможно, тогда любимый захочет ответить ей взаимностью.

"Мужчины в основном не слышат комплиментов, поэтому и не говорят их. У меня есть подруги девушки и в их компании я начал слышать комплименты. Теперь сам делаю их часто, в том числе и в кругу мужчин. И знаете что? Они тоже начали делать комплименты".

"Скажите ему об этом до того, как это начнет вас обижать сильнее. Скажите об этом, как о своем желании, а не как о его обязанности. Формулировка "Мне нравится, когда ты делаешь мне комплименты" работает лучше, чем "Ты мог бы делать мне комплименты".

"На своем примере знаю, что порой как-то просто не задумываешься об этом, что это важно для кого-то. Я не люблю слышать комплименты, мне как-то неловко от них. Поэтому и сам не использовал".

Помните, что большинство проблем можно решить искренне обсудив их с партнером. А что касается комплиментов, то мы поддерживаем мнение, что стоит попробовать делать их первой.