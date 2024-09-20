"Для нас также важны прелюдии": мужчины сделали неожиданные признания о сексе

Есть некоторые вещи, которые бы мужчины хотели, чтобы женщины знали. Из-за стереотипных представлений о сексе многие о них не догадываются.

Интимная близость – это важный элемент романтических отношений. На анонимном форуме Reddit мужчины откровенно рассказали о том, чем бы хотели поделиться с женщинами.

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Мужчины делятся своими мыслями о сексе

1. "Отсутствие эрекции не означает отсутствие интереса. Также наоборот – эрекция неравна заинтересованность или согласие".

2. "Я хочу, чтобы меня соблазнили. Не воспринимайте как должное то, что я полностью готов в любой момент. Иногда мне хочется побыть принцессой".

3. "Мы любим, чтобы наши партнеры сообщали, что им нравится, а что нет. Общение – это сексуально".

4. "Не используй секс как систему вознаграждения. Я хочу, чтобы ты хотела этого, потому что тебе это нравится, а не как вознаграждение или хлопоты или что-то другое. Когда жена говорит мне, что если я выполню задание "X", мы сможем заняться сексом позже, это заставляет меня чувствовать, что на самом деле она этого не хочет".

5. "Как человеку с сильным беспокойством относительно продуктивности, если я некоторое время не занимался сексом, мне может быть очень трудно "встать". Дело не в том, что я не возбужден, и не в том, что ты какая-то не такая. Просто моя тревога мешает мне получить эрекцию, и чем больше я думаю об этом, тем хуже становится".

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6. "Не все мужчины похожи на выключатель света и готовы немедленно приступать к действию. Интимная близость и прелюдия являются основной частью опыта".

7. "Существует огромная разница между оргазмом как физическим разрядом (например, секс на одну ночь, мастурбация) и оргазмом с кем-то, с кем ты эмоционально близок. Я могу мастурбировать много раз между сексом, но мне нужно заниматься любовью с партнершей, чтобы эмоционально и умственно наполниться".

8. "Не угождай людям в спальне. Мне было бы так больно узнать, что я на самом деле не знаю, что тебе нравится".

9. "Я хочу, чтобы меня царапали ногтями по спине".

Проблема любых недоразумений – в отсутствии коммуникации. Чтобы иметь любящие и здоровые отношения, обсуждайте с любимым человеком абсолютно все.