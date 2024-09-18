На форуме Reddit люди анонимно поделились историями из собственной жизни, которые они никогда не рассказывали своим любимым.

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Истории, которые хотят забрать в могилу

1. "Я поцарапал автомобиль своей жены и ничего об этом не сказал. Когда она заметила это на парковке супермаркета, то сошла с ума. Жена предположила, что автомобиль поцарапала машина, которая была припаркована рядом. Как настоящий джентльмен, я предложил заплатить за ремонт".

2. "Я сказала своему парню, что еду домой к своей семье на Рождество. Я сказала своей семье, что навещаю семью своего парня на Рождество. Я осталась дома и ничего не делала весь день".

3. "В прошлом я спал с ее новой мачехой. Некоторые вещи мы просто должны забрать в могилу. Это было 12 лет назад, почти 10 лет до того, как я встретил свою девушку. Я люблю ее папу до смерти. Когда я узнал, на ком он женится, то минимизировал встречи с ним и его женщиной. Я не говорил об этом с новой мачехой любимой. Я решил держать язык за зубами и свести общение с отцом девушки и его женой к минимуму".

4. "Перед тем, как моя любимая уехала с дому на месяц, она посадила помидоры. Она хотела, чтобы я ухаживал за ними. Как я не старался, они не росли. Я пошел в магазин, купил несколько растений, посадил их и казалось, что они выросли".

5. "Каждый раз, когда мы едим, особенно в хорошем месте, я вру и говорю, что я сыта, чтобы мой парень мог съесть последний кусочек. Он ест намного больше, чем я. Я очень счастлива, когда вижу, как он наслаждается последним куском".

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6. "Я вру о том, что мы встретились не впервые. Мы встретились много лет назад, потому что я занимался сексом с ее матерью".

7. "Однажды я случайно сломал что-то, что она любила, и обвинил в этом кота".

8. "Ее сестра сильно напилась несколько лет назад и набросилась на меня. Сестра никогда больше не вспоминала об этом, так что, либо она забыла, либо ей ужасно стыдно. Вообще это было невероятно нехарактерно для нее. Сначала я держал это в тайне, чтобы остановить ссору сестер, но это было уже так давно, что, видимо, прозвучит не так скандально".

9. "Я должен был пройти первый экзамен, чтобы подать заявку на участие в ФБР. Я сказал своей жене, что должен поехать в Манси, что в штате Индиана, чтобы пройти этот экзамен. Это было правдой. Но я отказался от теста и вместо этого посмотрел "Дэдпула" и "Росомаху" в понедельник утром".

10. "Моя бывшая иногда покупала очень нестильные вещи. Время от времени, когда я стирал, эта одежда попадала в мусорку. Казалось, она никогда не замечала, что она исчезла, а я давал ей деньги на новую одежду".

11. "Мы с моим парнем вместе уже 5 лет. За это время я ни разу не получила оргазма. Я всегда имитирую. Я умру с этим секретом".

Люди могут хранить разные секреты от любимых, однако относительно последней истории, то мы все же посоветовали бы девушке поговорить с бойфрендом, поскольку это бы помогло им обоим.