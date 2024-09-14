В Японии арестовали мужчину, который звонил жене 100 раз в день

В июле женщина начала получать жуткие телефонные звонки – кто-то звонил ей с анонимного номера и молчал. Напуганная японка заподозрила в этом собственного мужа и обратилась в полицию.

Звонил 100 раз в день, потому что "любит"

10 июля 31-летняя женщина из японского города Амагасаки впервые получила странный звонок. Когда она приняла его, то услышала тишину.

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Неизвестный человек постоянно звонил женщине и молчал, пока японка не бросала трубку. В основном женщина получала несколько десятков таких звонков за день, и впоследствии ей уже звонили более 100 раз в день. Японка не могла заблокировать этот номер, потому что он был анонимный.

Назойливые звонки продолжались месяц и сильно напугали женщину. Когда она начала анализировать, кто бы мог за этим стоять, то внезапно заподозрила собственного мужа. Женщина поняла, что единственное время, когда ей не звонит аноним, это ночь, когда она спит в постели с мужем, и тогда, когда она играет игры на его телефоне.

Японка больше не могла терпеть назойливые звонки, поэтому обратилась в полицию. Она поделилась своими подозрениями относительно мужчины с правоохранителями. К сожалению, расследование подтвердило, что это именно он докучал жене. 4 сентября японца арестовали за нарушение закона о борьбе со сталкерами.

Я люблю свою жену и звонил ей, ничего не говоря,

– ответил мужчина на вопрос о том, почему он мучил свою жену жуткими звонками.

Кстати, полиция Амагасаки рассказала, что это был первый случай телефонного преследования пары, которая живет вместе. Поскольку ранее такое случалось среди женатых пар, которые по определенным причинам жили в разных городах.