С нас смеются, – мужчина стесняется выходить с девушкой в люди из-за публичных поцелуев

30-летний мужчина уже год находится в отношениях. Он любит свою девушку, и у них прекрасные отношения, однако все меняется, когда рядом появляются другие люди. Тогда мужчина чувствует себя некомфортно.

Сначала нравилось, а теперь – раздражает

Мужчина назвал свои отношения "идеальными", когда они с любимой только вдвоем, пишет Mirror. Однако выходить на улицу со своей девушкой ему стыдно.

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Дело в чрезмерной тактильности девушки, она любит публичные поцелуи и проявления физической близости.

Каждый раз, когда мы гуляем, она такая прилипучая, что мне становится стыдно. Не только я чувствую себя неловко – люди, которые рядом с нами, не знают, куда смотреть,

– рассказал мужчина.

Девушка часто берет любимого за руку, садится ему на колени, целует. Она делает так не только возле незнакомцев или друзей, но и при родственниках. Такое поведение второй половинки некомфортно для мужчины. Уже все близкие прокомментировали чрезмерную тактильность его девушки, а он не хочет, чтобы с них смеялись.

Сначала это нравилось мужчине, потому что он думал, что девушка очень влюблена. Однако сейчас он ненавидит публичные проявления любви. Мужчина не знает, что ему делать, ведь несмотря на этот нюанс, он любит свою девушку и считает ее замечательной и красивой.

Совет эксперта

Эксперт по отношениям Колин Нолан объяснила, что в прошлом девушка могла чувствовать себя неуверенной, возможно, ей не хватало внимания от людей, который она любила.

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Я понимаю, что эта потребность раздражает вас – как бы сильно вы не заботились о ком-то, вам нужно иногда побыть наедине или иметь возможность сидеть в кресле, чтобы ваша партнерша не сидела на вас,

– сказала Нолан.

Она посоветовала мужчине быть честным с любимой – откровенно сказать, что он любит ее, но публичные проявления любви ему не нравятся.