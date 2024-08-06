Месть от Чубакки: женщина пережила адский разрыв из-за выходки бывшего

Австралийка Джессика Сьюэлл разошлась со своим бойфрендом, когда узнала, что он переписывался с другими женщинами в соцсетях. Однако мужчина не смог просто принять решение партнерши, а решил ей отомстить.

"Самый детский разрыв"

Мужчина является фанатом "Звездных игр", поэтому к мести подошел креативно. Однако Джессика его "оригинальности" не оценила, а лишь убедилась – она правильно поступила, когда решила порвать с бойфрендом.

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"Экс" развесил по всему Кливленду, что в Австралии, плакаты с фотографией Чубакки – персонажа "Звездных войн – и номером телефона Джессики. Он объявил вознаграждение в размере 100 австралийских долларов (65 американских долларов – 24 Канал) тому, кто лучше всего воспроизведет голос Чубакки. При этом нужно было сказать такие слова: "Я больше тебя не люблю. Я хочу двигаться дальше".

Когда Джессика начала получать звонки от незнакомцев, то сначала ей даже было смешно.

Я подумала, что это хорошая шутка. Это, пожалуй, самый детский разрыв, который у меня когда-то был,

– рассказала женщина.



Объявления, которые мужчина развешивал по городу / Фото 9News

Однако когда звонить начали приходить в любое время суток, то стало уже не до смеха. Назойливые звонки превратили жизнь Джессики в ад. По ночам телефон не давал спать ее трем детям, а продолжалось это все неделями.

Этого "розыгрыша" оказалось недостаточно для "экса" Джессики, и он решил мстить бывшей и дальше. Мужчина оставил свое авто без шин возле дома Джессики, чем заблокировал выезд для ее автомобиля. В конце концов женщина обратилась в полицию.