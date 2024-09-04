Мужчина хочет расторгнуть 11-летний брак после жуткой находки в телефоне жены

Одна странная находка в телефоне жены поставила под угрозу все 11 лет замечательного брака. Муж настолько поражен тем, что увидел, что серьезно думает о разводе.

Мужчине страшно спать рядом с женой

Этой историей мужчина, назовем его Адам, поделился анонимно на американском онлайн-форуме. Он рассказал, что уже 11 лет женат и вместе с женой воспитывает троих замечательных детей.

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За все эти годы у супругов не было серьезных проблем. Адам отметил, что его любимая – замечательная мать и жена. Но все представление мужчины о его браке изменилось в один день.

Адам взял телефон жены, чтобы найти одно фото сына, однако то, что он увидел дальше, – ошеломило мужчину. Он нашел папку под названием "Спящий Адам", в которой было почти 10 тысяч его фотографий за много лет. На снимках мужчина спал в разных местах и в разных ракурсах.

Она никогда не рассказывала мне об этом и не присылала ни одного фото. Я даже не могу поверить, что пишу это, но я так ужаснулся. Я не знаю, как двигаться дальше,

– признался мужчина.

Когда Адам рассказал о своем открытии жене, та лишь рассердилась за то, что мужчина без разрешения взял ее телефон. При этом женщина никак не объяснила свое поведение и странные фото.

Теперь Адаму некомфортно спать рядом с женой, он чувствует себя обиженным и не может больше доверять любимой.

Пользователи сети успокоили Адама и посоветовали ему не разрушать семью из-за этих фото. Они предположили, что либо жена по уши влюблена в него, либо у нее такой фетиш. Однако это, мол, не делает ее плохим человеком.